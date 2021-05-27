Отклонение суммы температур от нормы посчитали синоптики СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники филиала РГП «Казгидромет» определили сумму положительных температур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В гидрометеорологической службе пояснили, что сумма температур является одним из важнейших показателей ресурсов тепла, обеспечивающих рост и развитие растений. В практике агрометеорологов - прогнозистов используется сумма эффективных температур, в агроклиматологии - сумма активных температур. Расчеты эффективных температур необходимы при планировании сроков сева, борьбе с вредителями и так далее.

«Определение параметров развития растения позволяет планировать мероприятия по подкормке и защите от вредителей и болезней. Например, зная день заражения и сумму эффективных температур для развития определённого растения, можно установить продолжительность инкубационного периода болезни и количество генераций патогена за вегетационный период. Это позволяет спрогнозировать очередное проявление болезни и сигнализировать о необходимости проведения защитных мероприятий», - рассказали в североказахстанском РГП «Казгидромет».

На 25 мая в среднем по области отклонение суммы положительных температур от среднемноголетней нормы составляет 128%. Минимальное отклонение - 114% - в селе Актуесай Уалихановского района, максимальное - 138% - в городе Тайынше.

В регионе на протяжении нескольких дней стояла тридцатиградусная жара. Без осадков. 26 мая в некоторых районах области вновь зарегистрировали пыльную бурю.

27-28 мая, по прогнозам синоптиков, североказахстанцы смогут отдохнуть от палящего солнца. В регион придет похолодание ночью до плюс 5-15 градусов, днем – 17-28 тепла.