Откажутся ли от ОСМС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планируют ли в Казахстане отказаться от системы ОСМС в связи с критикой Президента РК? На этот вопрос ответила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отказ от системы медстрахования – будет шагом назад. С внедрением системы ОСМС дополнительно в бюджет здравоохранения пришло в прошлом году 0,5 трлн тенге, в этом году более 800 млрд тенге», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава отметила, что это огромные инвестиции в отрасль.

«Это дополнительные новые технологии, это расширение всех услуг, закуп оборудования, это вливание инвестиций в здравоохранение, это повышение благосостояния и здоровье населения. Как мы можем от этого отказаться, поэтому наша задача усовершенствовать систему ОСМС», - добавила Ажар Гиният.