Отказаться от российской и белорусской сельхозтехники призвали казахстанские фермеры

Известные предприниматели Казахстана в сфере сельского хозяйства заявили, что российская и белорусская техника проигрывает конкурентам из Китая и западных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава «Астана-Бизнес» Фарид Абитаев считает, что техника Российской Федерации и Беларуси в свете последних событий не имеет элементов современных технологий, в том числе информатизации, роботизации. Он подчеркнул, что цифровизация повышает производительность труда на 20%. При этом предприниматель отметил, что денег в сельском хозяйстве не хватает, необходимо увеличить субсидии аграрной отрасли. А урезать бюджет в пользу более дешевой техники – это не выход. По его мнению, у крестьян должен быть выбор приобретать либо отечественную, либо высокопроизводительную иностранную технику.

Это мнение поддержал другой предприниматель, руководитель крестьянского хозяйства «Шанс» Игорь Жабяк. Кроме того, он добавил, что российский производитель навязывает свою продукцию.

- Вы посмотрите, какие погодные условия сложились у нас в Казахстане. Много мы комбайнами «VECTOR» уберем, когда есть высокотехнологичные комбайны «John Deere», «CLAAS»? Один такой заменяет 3-4 комбайна. Высокоэффективная техника должны быть на нашем рынке, - сказал И.Жабяк на тематическом заседании в Мажилисе Парламента.

Вместе с тем он отметил высокие цены на качественную технику. По его словам, один посевной комплекс стоит миллион долларов. Учитывая сегодняшнюю стоимость пшеницы, даже крупные игроки не могут себе его позволить. Он считает, что отмена НДС, утильсбора и пошлины позволила бы снизить цены на 100-150 тысяч долларов.

На встрече присутствовал также вице-министр промышленности и строительства Казахстана Ильяс Оспанов. Он заверил, что никакого уклона в сторону российской или белорусской техники нет. Есть четкое понимание, что качество должно быть. Сейчас активно на рынок заходит китайская техника. У нее есть преимущество в соотношении цены и качества.

- Хочу сделать такую ремарку. Многие хотят супер, большую технику, то хотим, это хотим. Но поверьте мне, я с фермерами разговаривал, 90% до этого не дошли, им нужна простая, самая дешевая техника, чтобы работать, - заверил он.

На это заявление ответил депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров.

- Мы забываем, с чего все началось. Глава государства не сказал, нам нужно обновить технику на 8-10%, чтобы она была новая. Речь не об этом. Глава государства сказал нам, что необходимо двукратное увеличение ВВП до 2029 года. И одним из инструментов является обновление техники. Нам необходимо в два раза увеличить количество производимой продукции. Меня удивляют, Ильяс Есетулы (Оспанов – прим.ред.), Ваши слова, что 90% сельхозников говорят, им нужна дешевая техника, что по сути является синонимом низкокачественной. Меня удивляет позиция Министерства промышленности и строительства, потому что вы должны быть на острие новаторства, и вы должны образовывать эти 90% фермеров. Дешевая техника – это неправильный выбор, потому что наша задача повысить производительность. И один из инструментов – это современная сельхозтехника, - сказал депутат.

Его поддержал представитель зернового союза Тлек Бекбасаров. Желание 90% аграриев покупать дешевую технику, по его мнению, является ошибочной оценкой.

Он напомнил, что 80% посевных площадей крупных хозяйств Казахстана находятся в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях. К примеру, в СКО проживает 530 тысяч человек, а территория составляет 4,5 млн га. Плотность населения низкая, расстояния большие. Поэтому нужна производительная техника.

- В российских областях плотность населения в 7 раз лучше. Плюс у нас идет естественный отток населения. На хозяйстве, предположим, в 50 тысяч га, который дает большой объем продукции, должно работать 100 тысяч человек, сейчас вопрос стоит о 50 тысячах человек. Поэтому нужна широкозахватная, максимально производительная техника, крупные трактора. Если мы будем говорить, что российская и белорусская техника должна составлять каркас производства, она не подходит, у нас разные условия, - пояснил спикер.

По данным Министерства сельского хозяйства, на начало 2023 года в республике имеется в наличии почти 150 тысяч тракторов, 38,7 тысячи комбайнов, около 5 тысяч посевных комплексов, 76 тысяч сеялок, 219 тысяч почвообрабатывающего оборудования. Средний износ парка составляет 76%, в том числе тракторов – 80%, комбайнов – 72%.

В число мер господдержки входят субсидирование инвестиционных затрат, это возмещение из бюджета 25-30% от стоимости приобретения сельхозтехники. Программой инвестиционного субсидирования решена проблема первоначального взноса для товаропроизводителей при приобретении сельхозтехники путем лизинга, когда по желанию заявителя инвестсубсидии могут перечисляться авансовым платежом лизингодателю (кредитору). Субсидируются ставки вознаграждения по кредитам/лизингу на приобретение сельхозтехники.