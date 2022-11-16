Отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта в Алматы предложил Президент

16 Ноября 2022, 10:25

16 Ноября 2022, 10:25

Отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта в Алматы предложил Президент

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. Об этом заявил Глава государства на встрече с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Особое внимание следует уделить транспортной доступности школ и детских садов, которые в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей. В целом, для выявления проблем и выработки действенных решений в дорожно-транспортной сфере нужно активно привлекать горожан и независимых экспертов. Значимой составляющей качества жизни в городе является также безопасность дорожного движения. Несмотря на позитивные тенденции, дорожно-транспортные происшествия – все еще частое явление. Нужно принимать комплексные меры для решения этой сверхважной проблемы. Люди – это наше главное богатство», - заявил Глава государства.

По словам Президента, полиции для повышения уровня водительской и пешеходной культуры необходимо в полной мере задействовать потенциал гражданского общества.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы кардинально снизить количество трагических случаев на наших улицах и тротуарах. Сегодня основная доля пассажиропотока в Алматы приходится на автобусы и троллейбусы. При этом маршрутная сеть организована недостаточно эффективно. Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы. Нужно срочно менять эту ситуацию. Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена», - сказал К. Токаев.

«Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц. Правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов. Необходимо также ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город. Эта важная работа должна быть синхронизирована в рамках Алматинской агломерации», - добавил Президент.