Отказаться от секретной системы координат предложили на земельной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан использует секретные координаты 1942 года в управлении земельными отношениями. Об этом заявил руководитель рабочей группы по экономическим вопросам комиссии по земельной реформе Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны перейти от использования секретной системы координат 1942 года к единой системе координат. Этот вопрос является основой цифровизации земельных отношений. В настоящее время из государств СНГ в этой старой системе координат 1942 года остались только Туркменистан и Казахстан», - сказал глава рабочей группы на третьем заседании Комиссии по земельным вопросам.

По его словам, этот вопрос очень важен.

«Наше предложение – как можно быстрее перейти к использованию единой системы координат вместо использования секретной системы координат 1942 года в управлении земельными ресурсами», - заключил сенатор.

Напомним, сегодня Ахылбек Куришбаев отметил, что в деле предоставления пастбищных угодий населению очень много бюрократии.