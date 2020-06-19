Отказаться от научной экспертизы на основании госзакупок могут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят отказаться от привлечения организаций к проведению научной экспертизы на основании государственных закупок. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, проходящей в онлайн-формате на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью совершенствования нормотворческой деятельности разработан законопроект, предусматривающий внедрение новых стадий законотворческого процесса», - сказал Марат Бекетаев.

В частности, как отметил министр, разработчиками будет готовиться консультативный документ регуляторной политики, в котором отражаются проблемы действующего регулирования, результаты их обсуждения с целевой аудиторией и предложения общественности по дальнейшему совершенствованию действующего законодательства.

«Предлагается отказаться от привлечения организаций к проведению научной экспертизы на основании государственных закупок и перейти к назначению конкретных экспертов из соответствующего реестра, который будет вести Институт законодательства и правовой информации», - добавил Марат Бекетаев.