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    11:57, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Отказаться от массового строительства ФОКов предлагает Даурен Абаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил о неактуальности массового строительства крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью решения дефицита спортивной инфраструктуры реализовано 100 проектов по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Построенные ФОКи действительно улучшили ситуацию с доступностью спортивных объектов, однако мы должны признать, что это дорогостоящие проекты, требующие больших средств на хозяйственное обеспечение», – сказал Даурен Абаев на заседании Правительства.

    Он объяснил, что некоторые из них построены в малоперспективных населенных пунктах, откуда идет отток жителей, из-за чего некоторые комплексы работают не в полную мощность.

    «Сами сооружения включают в себя площади нецелевого назначения. Это атриумы, огромные коридорные пространства. Мы предлагаем изменить подходы. Одним из решений данного вопроса представляется строительство быстровозводимых и малозатратных модулей. К примеру, акимат СКО начал применять такой опыт для обеспечения спортивной инфраструктурой сельских населенных пунктов. Это гораздо дешевле, функциональнее и быстрее. Просим акиматы, чтобы рассмотрели данный подход», - добавил министр.

    Ранее министр культуры и спорта РК Даурен Абаев рассказал о потребностях казахстанцев в спортивных площадках.



    Фото: primeminister.kz



    Теги:
    Правительство Спорт Даурен Абаев Правительство РК Минкультуры Инфраструктурные проекты Строительство
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