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Отказаться от дизельных автобусов в Алматы планируют до конца 2025 года

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Февраля 2023, 14:18
Отказаться от дизельных автобусов в Алматы планируют до конца 2025 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы будет реализована концепция «зеленых коридоров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По улучшению экологии. Вчера Президент нас поддержал по вопросу так называемых «зеленых коридоров»: озеленение города вдоль рек и улиц, переход на экологические виды транспорта. Ранее Глава государства дал поручение. У нас до конца 2025 года больше не будет ни одного автобуса на дизельном топливе. Также решаем вопросы с так называемой розой ветров. Сейчас мы привлекаем институты и ученых, чтобы найти оптимальное решение проблемы. Но самое главное, если будет эффективный экологический транспорт и в отопительный сезон мы уйдем от угля и других видов твердого топлива, ситуацию в городе, я думаю, мы улучшим в ближайшие три года», - сообщил акима на встрече с жителями Жетысуского района.

По данным акимата, план действий по созданию городских «зеленых коридоров» разрабатывается совместно со Всемирным банком. В рамках данных инициатив планируется сформировать непрерывную цепь общедоступных зеленых пространств, а также увеличить озелененные территории, в том числе вдоль русел рек и каналов на территории Алматинской агломерации.

В прошлом году Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы заявил, что городу нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта.

«На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге», - говорил Глава государства в ноябре прошлого года.


Алматы   Экология   Акимат   Транспорт   Общество  
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