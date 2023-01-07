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Отказаться от дальних поездок снова рекомендуют жителям СКО

7 Января 2023, 18:04
Отказаться от дальних поездок снова рекомендуют жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снова господствует ненастная погода. В регионе наблюдается сильный ветер, в Петропавловске столбик термометра поднялся до 0 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские и спасатели обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от дальних поездок и пеших походов между населенными пунктами.

«Будьте внимательны. Следите за сообщениями службы ЧС. Помните, что при ухудшении погодных условий возможно ограничение движения на дорогах области. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается гололедица. Просим водителей соблюдать дистанцию при движении, помнить о тормозном пути», - говорится в обращении департамента полиции.

Служба 112 распространила штормовое предупреждение из-за снега, метели и ветра с порывами до 25 метров в секунду и на завтра, 8-е января.

С понедельника же в регион придут сильные морозы. Ночью ожидается до минус 35-38 градусов.


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