Отказались принимать с 50% поражением легких: на жалобу алматинки ответили в управздраве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, где женщина жалуется, что ее с 50% поражением легких отказались принимать в инфекционную больницу в Алматы. Ситуацию прокомментировали в управлении общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с жалобами женщины появилось в Instagram.

«Это госпиталь инфекционный. Меня на скорой помощи привезли туда на госпитализацию, но меня отказались принимать, сославшись на то, что нет показания на госпитализацию при поражении 50% легких и при высокой температуре», - говорится в публикации.

В пресс-службе управления общественного здоровья уточнили, что пациентка доставлена службой скорой медицинской помощи в модульный госпиталь городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой, где она была осмотрена врачами.

«Согласно заключениям: поражение легких не критическое. Степень поражения обоих легких около 25-50%. Общее состояние здоровья позволяет находиться на амбулаторном лечении и под дистанционно-консультативном наблюдении медицинских специалистов ПМСП», - ответили в УОЗ.