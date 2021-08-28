Отказ от ядерного оружия – первый шаг Казахстана в борьбе за ядерную безопасность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 29 августа весь мир отмечает Международный день действий против ядерных испытаний, объявленный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 2 декабря 2009 года. Предложение об учреждении Международного дня действий против ядерных испытаний внес Казахстан. Дата была выбрана не случайно – именно в этот день в 1991 году Казахстан в одностороннем порядке прекратил испытания на Семипалатинском полигоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое ядерное испытание на Земле было проведено 16 июля 1945 года на полигоне недалеко от города Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Как известно, вскоре после этого состоялось и первое боевое применение ядерного оружия.

С момента первого испытания в 1945 году и до открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году было осуществлено более 2 000 ядерных испытаний. Из них 1 032 провели США – в 1945-1992 годах, и 715 Советский союз – в 1949 и 1990 годах. Даже после того, как в сентябре 1996 года ДВЗЯИ был открыт для подписания, было проведено около десяти ядерных испытаний:

В советский период Казахстан был крупнейшей базой ядерного оружия – на момент обретения независимости на территории республики оказался четвертый в мире, по мощности, ядерный арсенал. Кроме того, в Казахстане расположен Семипалатинский ядерный испытательный полигон, на котором было произведено более 456 взрывов, общая мощность которых в 2,5 тысячи раз превысила мощность бомбы, сброшенной на одну только Хиросиму в 1945 году. И 24% всех испытаний ядерного оружия в мире пришлось именно на наш полигон…

«В конце 80-х годов ХХ века в Казахстане развернулось мощное антиядерное движение «Невада-Семей». Следуя призывам общественности, объединенной антиядерным движением, и велению своего сердца и своей совести еще до распада СССР – 29 августа 1991 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом закрыл крупнейший Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Данные, связанные с историей полигона, поражают. Если взрыв реактора на Чернобыльской АЭС был ужасной катастрофой, но все-таки разовой, то население близлежащих к полигону областей Казахстана облучалось несколько десятилетий подряд», – отмечает главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Мурат Лаумулин.

После обретения независимости Казахстан автоматически стал ядерной державой, имевшей более 100 ракет и 1040 ядерных боеголовок и 40 стратегических самолетов-ракетоносцев, с соответствующим ядерным вооружением – 370 боеголовок для крылатых ракет.

В первый же год после обретения независимости Казахстан присоединился наряду с Беларусью и Украиной к Договору СНВ-1 и Лиссабонскому протоколу, открыв тем самым себе дорогу к ядерному разоружению. В период с 1992 по 1995 гг. с территории РК были выведены или уничтожены в недрах полигона химическим способом все ядерные боезаряды.

Если говорить о решении закрыть Семипалатинский ядерный испытательный полигон, то, обязательно, нужно помнить, что оно было принято Первым Президентом еще до официального провозглашения независимости Казахстана, когда республика, хоть и номинально, еще находилась в подчинении Москвы. Возникшее в конце 80-х годов прошлого века международное антиядерное движение, которое в Казахстане было оформлено, как «Невада-Семей». Благодаря деятельности этого движения, возглавляемого известным общественным деятелем и поэтом Олжасом Сулейменовым, удалось предотвратить 11 из 18 запланированных взрывов на полигоне – последний произошел 19 октября 1989 года.

Казахстан с самого начала избрал беспроигрышную политику – мирные и добрые отношения со всеми государствами мира. Естественно, какие либо попытки сохранить статус ядерной державы никак не могли уложиться в рамки этой, как мы теперь все понимаем, беспроигрышной политики.

«Следует обратить внимание еще на один факт. Нурсултан Назарбаев в тот момент отверг предложения некоторых мусульманских государств сохранить ядерное оружие и оказал сопротивление тем силам внутри страны, которые требовали того же, в целях обеспечения безопасности нашего молодого государства. Таким образом, Первый Президент Казахстана проявил подлинную государственную мудрость и твердость, что способствовало приобретению высокого международного авторитета за понимание истинной природы безопасности, как для народа Казахстана, так и всего мира», – считает М.Лаумулин.

Сам Елбасы так писал в книге «На пороге XXI века»: «Что касается стремления Казахстана к безъядерному статусу, то с нашей стороны были не только слова. Казахстан стал единственным государством мира, которое закрыло ядерный полигон».

23 мая 1992 года Казахстан подписал Лиссабонский протокол к договору СНВ-1, согласно которому Казахстан в кратчайшие сроки избавляется от ядерных вооружений и присоединяется к Договору о нераспространении ядерного оружия, на правах государства не обладающим ядерным оружием.

Объявив о решении отказаться от ядерного оружия, доставшегося в наследство от СССР, Первый Президент Казахстана поставил жесткое и категоричное условие перед членами ядерного клуба, прежде всего, США, Китаем и Россией: взамен нам должна быть гарантия национальной безопасности, нерушимости границ и обеспечения территориальной целостности.

«В 1992 году Соединенные Штаты снова хотели добиться от нас просто безъядерного статуса, но моя позиция была однозначной - сначала гарантии безопасности великих держав, а затем мы отказываемся от всех видов ядерных вооружений», – вспоминал позднее Елбасы.

Жесткая позиция Н.Назарбаева принесла свои плоды – 5 декабря 1994 года на Саммите ОБСЕ в Будапеште главы государств США, России и Великобритании подписали Меморандум о гарантиях безопасности странам, подписавшим Договор о нераспространении ядерного оружия. Позднее такие же гарантии нашей стране предоставили Китай и Франция.

Так Казахстан, заручившись гарантиями безопасности от ядерных держава, встал на путь строительства успешной и миролюбивой страны. Весь мир стал воспринимать Казахстан, как новую суверенную страну с миролюбивой внешней политикой.

«Наиболее ярким подтверждением принципиального характера ядерной политики Казахстана служит операция «Сапфир». В начале 1994 года правительство Казахстана обратилось с просьбой к мировому сообществу о помощи в решении проблемы, связанной с высокообогащенным ураном, около 600 кг которого находилось на обогатительной фабрике (Ульбинский металлургический завод в Восточно-Казахстанской области) и из которого можно было бы создать около 50 атомных боевых устройств. В результате просьба Казахстана была удовлетворена, и этот груз был вывезен из страны», – напоминает эксперт КИСИ.

Провозглашенные на заре Независимости принципы Казахстан соблюдал и продолжает соблюдать до сих пор.

В 1996 году Казахстан подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия (ДВЗЯИ), в 2002 году ратифицировал его.

В 2006 году в Семипалатинске произошло еще одно важное событие: главы МИД пяти республик Центральной Азии заключили Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, и все это – по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«И совсем неслучайно то, что лидеры центральноазиатских государств в 2006 году подписали Договор именно в Семипалатинске. Это была личная инициатива и настойчивое пожелание лидера нашего государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, именно его позиция определила характер, динамику и порой радикализм антиядерных инициатив. Тем самым, военный ядерный цикл региона, стартовавший испытаниями 29 августа 1949 г. на Семипалатинском ядерном полигоне, подошел к своему логическому концу.

Новая зона охватывает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В соответствии с Семипалатинским Договором государства-участники взяли на себя обязательства по запрету производства, приобретения и размещения ядерного оружия и его компонентов или других ядерных взрывных устройств в регионе. По ряду характеристик ЦАЗСЯО представляет собой уникальную зону, полностью находящуюся на суше и расположенную в Северном полушарии», – констатирует Мурат Лаумулин.

В сентябре 2010 года в Астане по инициативе Елбасы прошла Конференция Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма по противодействию финансированию терроризма. Наша страна является участником Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружием массового уничтожения (ИБОР или «Краковская инициатива»), которая направлена на выявление, предотвращение и пресечение незаконного оборота и трансграничного перемещения материалов, связанных с ОМУ и средствами его доставки.

На ядерном саммите в апреле 2010 г. Нурсултан Назарбаев предложил узаконить новый формат «ядерного клуба», включив туда государства, де-факто имеющие ядерное оружие. Этот клуб и каждый его член должны взять на себя обязательства действовать исключительно по согласованию с Советом Безопасности ООН. По сути, это было революционное предложение с точки зрения традиций сохранения глобальной и стратегической безопасности.

Свою позицию по ядерному разоружению Казахстан отстаивал и на Сеульском саммите 2012 года, на котором Президент Казахстана представил позицию нашей страны. Ядерная безопасность состоит из трех ключевых компонентов; защита человечества от ядерного оружия, предотвращение потенциального ядерного терроризма и обеспечение безопасности атомной энергии. При этом, Елбасы подчеркнул, что ядерная энергетика должна развиваться только на основе трех главных принципов: универсальности; транспарентности и оперативности; равенства и доверия.

27-29 августа 2012 года в Астане прошла Международная конференция «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия» на котором Елбасы представил Международный Проект «АТОМ» («Abolish Testing. Our Mission» («Отмена Испытаний - Наша миссия»). Это важная антиядерная инициатива Казахстана.

Еще один важный шаг Казахстана на пути к ядерной безопасности – создание на территории нашей страны Банка низкообогащенного урана. Решение о создании такого банка, важное для обеспечения ядерной безопасности при использовании ядерной энергии, было принято в марте 2014 года на Третьем саммите по ядерной безопасности, проходившем в Гааге. К тому времени Казахстан отлично зарекомендовал себя в качестве страны, приверженной идее всеобщей ядерной безопасности, а также имеющей соответствующие технологии и опыт работы. Поэтому, местом размещения БНОУ МАГАТЭ был избран именно Казахстан. Соглашение об этом было подписано 27 августа 2015 года, что еще более укрепило международный авторитет нашей страны.

Важной заслугой Казахстана было принятие на 70-й Сессии Генассамблеи ООН 8 декабря 2015 года Всеобщей декларации ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия. Соавторами этой резолюции стали 35 государств, представляющих различные континенты и региональные группы, в том числе Беларусь.

В марте 2016 года на IV Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне Первым Президентом РК был представлен национальный доклад Казахстана Манифест «Мир. XXI Век», который призывает двигаться к миру, освобожденному от ядерных и других видов оружия массового уничтожения; преодолению препятствий, которые содержат в себе потенциальную угрозу глобальной безопасности. Манифесту присвоен статус официального документа Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии ООН по разоружению, что свидетельствует о значимости данного документа для современного мира.

С 1 января 2017 года Казахстан занимал место непостоянного члена Совета безопасности ООН. В целом деятельность Казахстана на этом направлении можно разделить на два основных направления: поддержка крупных международных инициатив в области укрепления международной безопасности и координация действий и шагов на этих направлениях с ближайшими союзниками и партнерами РК по СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СВМДА. Это подразумевает поддержку инициатив Минска на уровне СБ ООН, а также других международных организаций.

В ноябре 2019 года, выступая на заседании Astana Club, Елбасы предложил создать Глобальный альянс лидеров за безъядерное оружие. Как пояснил Н.Назарбаев, необходимость создания такого альянса диктуется растущим запросом на создание авторитетной, глобальной платформы для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения.

«Хочу подчеркнуть, что, закрыв Семипалатинский полигон и отказавшись от четвертого в мире арсенала ядерного оружия, Казахстан во главе с Елбасы имеет полное моральное право выдвигать масштабные мировые инициативы. Активную политику на этом направлении Казахстан продолжает на всех глобальных саммитах по ядерной безопасности, в которых участвовал Президент Нурсултан Назарбаев в качестве почетного гостя, внесшего выдающийся вклад в ядерное разоружение, всегда обогащая повестку дня новыми инициативами», – говорит главный эксперт КИСИ М.Лаумулин.