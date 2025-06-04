Отказ от внедрения НДТ обернется ограничениями экспорта для казахстанских компаний

По словам депутата, отказ от экологической модернизации в долгосрочной перспективе приведет к росту затрат на собственное производство. Это связано с инфляцией и ужесточением экологических норм.

Кроме того, существует риск снижения доверия со стороны международных партнеров к экологической политике Казахстана. Это может привести к исключению страны из «зеленых» международных инициатив и ограничению доступа к устойчивому финансированию.

Ольга Булавкина напомнила, что на заседании Правительства в январе текущего года было принято решение отложить внедрение НДТ и получение комплексного экологического разрешения с 2025 года на 2031 год.

Перенос может быть оправдан, только если у государства будет четкий план переходного периода и гарантии, что компании не используют отсрочку как предлог для бездействия. В противном случае, по ее словам, стране грозит экологический кризис, экономические потери и рост социального напряжения в промышленных регионах.

В Казахстане около 1500 предприятий обязаны перейти на комплексные экологические разрешения и внедрить наилучшие доступные техники. Что грозит за отказ от экоразрешения — читайте в нашем материале.