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    16:28, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Увеличение налогов: что грозит предприятиям в Казахстане за отказ от экоразрешения

    Около 1500 предприятий в Казахстане обязаны перейти на комплексные экологические разрешения и внедрить наилучшие доступные техники (НДТ), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Загрязнение воздуха
    Фото: pixabay.com

    В противном случае экологические выплаты будут расти в 2, 4 и 8 раз. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев озвучил сроки на правительственном часе в Сенате.

    – Этот процесс будет проходить в два этапа: с 2025 года – для 50 крупнейших предприятий, а с 2031 года – для всех остальных предприятий I категории, – сообщил он.

    Предприятия, которые не примут своевременных мер по переходу на НДТ, будут подвержены повышенным экологическим налоговым выплатам, которые каждые три года увеличиваются в 2, 4 и 8 раз, то есть промедление будет стоить все дороже.

    Ранее мы сообщали, что в Казахстане введут допналоги контролируемым иностранным компаниям. 

    Теги:
    Экология Минэкологии и природных ресурсов Налоги Предпринимательство и власть Ерлан Нысанбаев
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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