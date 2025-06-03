Увеличение налогов: что грозит предприятиям в Казахстане за отказ от экоразрешения

В противном случае экологические выплаты будут расти в 2, 4 и 8 раз. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев озвучил сроки на правительственном часе в Сенате.

– Этот процесс будет проходить в два этапа: с 2025 года – для 50 крупнейших предприятий, а с 2031 года – для всех остальных предприятий I категории, – сообщил он.

Предприятия, которые не примут своевременных мер по переходу на НДТ, будут подвержены повышенным экологическим налоговым выплатам, которые каждые три года увеличиваются в 2, 4 и 8 раз, то есть промедление будет стоить все дороже.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане введут допналоги контролируемым иностранным компаниям.