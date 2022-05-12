Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Отказ от нефти и газа из России обойдется Евросоюзу в дополнительные €195 млрд
12 Мая 2022 12:13

Отказ от нефти и газа из России обойдется Евросоюзу в дополнительные €195 млрд

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно 195 млрд евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Financial Times.

Такие расходы отображены в проекте Еврокомиссии (ЕК), который предусматривает ускоренный энергетический переход.

«Быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию», – говорится в документе.

Для достижения этой цели Евросоюз планирует к 2030 году сократить энергопотребление на 13% вместо планировавшихся 9%. Сделать это удастся за счет повышения энергоэффективности, считают в ЕК. Кроме того, ожидается двукратное увеличение производства энергии из возобновляемых источников. Ее доля в европейском потреблении увеличится к 2030 году до 45%, тогда как в 2020 году было 22%. Ранее целевым показателем ЕК была доля в 40%.

Среди прочего ставку предлагается сделать на зеленый водород и возобновляемый газ – биометан. Потребление климатически нейтрального водорода в Евросоюзе к 2030 году может составить 20 млн тонн. При этом половину этого объема ЕС планирует импортировать.

Ожидается, что документ Еврокомиссия официально представит 18 мая. Он потребует внесения изменений в несколько директив ЕС. В их числе ослабление требований к проектам в сфере возобновляемой энергетики.


Читайте также
Рост цен на бензин в США побил очередной рекорд
Возможностей для скорого прекращения боевых действий в Украине не вижу - Генсек ООН
Казахстан вдвойне переплачивает при импорте изделий из своего металлолома
Турция заинтересована в разработке казахстанских месторождений нефти
Нехватка наличных денег в банкоматах наблюдается в Узбекистане
Рост стоимости нефти марки Brent на 2023 год прогнозируют в США
Акцию памяти Героя-казахстанца провели студенты в Калининграде
Начался процесс по возвращению $200 млн Максима Бакиева в Кыргызстан
Популярное
Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау
Пострадавший при стрельбе в Алматы в тяжелом состоянии - врачи
Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
Бывший ковид-центр в Алматы принимает пациентов с инфекционными заболеваниями
Кран-манипулятор насмерть сбил подростка в Костанае
Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая
Более 9 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Карагандинской области
Число прошедших ЭКО увеличилось втрое в Карагандинской области
Спецсчет для помощи пострадавшим от пожара семьям открыли в Костанае
Дождь в Алматы ожидается в ближайшие три дня
Архив