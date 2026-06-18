«От хроники к будущему»: в Атырау прошел кинолекторий ТРК Президента

Проект, посвященный 30‑летию ТРК Президента, продолжает свой путь на запад страны. После показа в Актау его приняли в Атырау, зрителям областного центра представили документальный фильм «Серт», передает Kazinform.

Картина рассказывает о последствиях наводнения, произошедшего весной 2024 года в нескольких регионах Казахстана, среди которых — и Атырауская область, о судьбах казахстанцев, оставшихся без крова, и единстве граждан страны в период испытаний.

Неожиданно пришедшая стихия стала серьезным испытанием для всей страны. Однако благодаря поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева последствия бедствия ликвидированы в кратчайшие сроки, а жители вернулись в свои дома.

По мнению начальника управления культуры и развития языков Атырауской области Абила Жоламанова, такие документальные картины заслуживают большой аудитории, ведь они демонстрируют, как общество и государство объединяются перед лицом испытаний.

— Картина показывает масштаб природной стихии, через которую пришлось пройти людям. В кадре — напряженная работа в условиях чрезвычайной ситуации, когда каждое действие направлено на спасение людей. Благодаря личному контролю Главы государства удалось оперативно оказать помощь пострадавшим, — отметил А. Жоламанов.

Более 34 тысяч человек получили единовременные выплаты, возмещен материальный ущерб почти 22 тыс. семей. В кратчайшие сроки, за 3,5 месяца построено 2576 домов, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к привычной жизни.

Атмосфера показа была наполнена искренними переживаниями.

— С самого начала Президент сказал, что не оставит пострадавших жителей без поддержки. Он заявил, что всех обеспечат жильем. Свое слово он сдержал, — поделилась эмоциями героиня фильма, жительница города Кульсары Зарипа Алакаева.

Герои картины отмечают, что помимо поддержки государства они ощутили искреннее участие и заботу со стороны жителей всей страны. В тот период во все пострадавшие регионы направлялась гуманитарная помощь, и казахстанцы не остались равнодушными к чужой беде.

Фото: акимат Атырауской области

— После того, как Кульсары оказался под водой, жители Атырау активно участвовали в снижении угрозы, исходившей от реки Жайык. Возводили дамбы, усиливали профилактическую работу и смогли уберечь город и населенные пункты от бедствия. Своими глазами видели те трудности, с которыми пришлось столкнуться землякам, дома которых ушли под воду. И вот спустя время мы можем через эту документальную работу вновь увидеть, как развивались события, и как сложилась жизнь людей после наводнения. Благодаря единству народа и слаженной работе удалось преодолеть эти трудности, — сказала жительница Атырау Раиса Биткова.

Как отметил главный продюсер Центра документального кино ТРК Адильбек Куламан, для съемок фильма «Серт» было сформировано четыре творческие группы, которые отправились в разные регионы, пострадавшие от стихии, что дало возможность рассказать в деталях о событиях тех дней.

Кинолекторий «От хроники к будущему» продолжился показом документально-портретного фильма «Aral», посвященного Кунтугану Тургынбаеву, который всю свою жизнь занимается рыболовным промыслом на Аральском море.

Во второй день кинолектория зрителям будут представлены документальные фильмы «Человек с острова Кулалы» и «Қуатты серiктес»». Первый фильм посвящен жизни и деятельности Петра Лупенкова — руководителя гидрометеорологической станции, много лет проработавшего на острове Кулалы. Второй рассказывает о развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Японией.

Фото: акимат Атырауской области

Напомним, масштабный республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» проводится в честь 30-летия ТРК Президента. Масштабный просветительский проект, стартовав 21 мая в Астане, уже побывал в Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Актау. В эти дни он продолжает западное направление, в которое войдут еще Уральск и Актобе.

После кинолекторий пройдет в Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане и Конаеве. Завершится проект 25 сентября в Алматы.

Вход на фильмы — бесплатный.