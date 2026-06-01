Отходы могут стать ключевым источником критически важных материалов для Европы к 2050 году

В ООН отмечают, что к 2050 году европейские системы переработки смогут ежегодно обеспечивать возврат от 4,1 до 5,7 миллиона тонн критически важных сырьевых материалов, передает Kazinform.

То, что сегодня считается мусором, уже через несколько десятилетий может превратиться в один из главных источников сырья для европейской экономики. К такому выводу пришли участники проекта FutuRaM, финансируемого Европейским союзом. Ученые впервые составили подробную карту так называемой «городской шахты» Европы — огромных запасов ценных материалов, которые находятся в старой электронике, отслуживших автомобилях, аккумуляторах, ветряных турбинах, строительном мусоре и промышленных отходах.

Новые оценки потенциала переработки

Исследование показало, что к 2050 году европейские системы переработки смогут ежегодно обеспечивать возврат от 4,1 до 5,7 миллиона тонн критически важных сырьевых материалов. Этот объем сможет заместить от 33 до 56 процентов первичного сырья, что позволит сократить зависимость региона от импорта и укрепить поставки материалов, необходимых для производства аккумуляторов, электромобилей, а также солнечной и ветровой энергетики.

Одним из главных достижений проекта стала разработка новой модели оценки, которая позволяет различать критически важные сырьевые материалы, содержащиеся в отходах, и вторичное сырье, которое может быть извлечено после переработки. Это устраняет один из основных недостатков предыдущих исследований и дает более точное представление о потенциальных объемах поставок.

Отходы как ресурс будущего

Согласно исследованию, в 2022 году на рынок стран Европы поступило около 5,2 миллиона тонн критически важных сырьевых материалов, содержащихся в различных товарах. При этом в отходах оказалось 2,1 миллиона тонн таких материалов, а восстановить удалось лишь 1,4 миллиона тонн, что свидетельствует о значительном разрыве между потреблением и переработкой ресурсов. Согласно новым прогнозам, к 2050 году объем критически важных материалов, поступающих на рынок, увеличится до 8,4-12,2 миллиона тонн в год. Одновременно объем отходов, содержащих такие материалы, вырастет до 5,2–6,4 миллиона тонн, а потенциальный объем их восстановления может достичь 4,7–5,7 миллиона тонн ежегодно, что усиливает стратегическое значение развития переработки.

Подчеркиваются и значительные климатические выгоды переработки. По оценкам авторов, к 2050 году использование вторичного сырья сможет ежегодно предотвращать до 273 миллионов тонн выбросов CO₂-эквивалента, что делает переработку одним из важных инструментов смягчения последствий изменения климата.

Дальнейшие шаги для укрепление сырьевой устойчивости Европы

В докладе отмечается, что для полного раскрытия потенциала «городской шахты» Европы необходимы дальнейшее совершенствование систем сбора данных, более точная оценка реальных возможностей переработки и улучшение мониторинга экспорта отходов.

Разработанные в рамках проекта базы данных и аналитические инструменты будут доступны для дальнейшего использования в соответствии с принципами, обеспечивающими доступность, совместимость и повторное использование данных. По мнению авторов исследования, они могут стать основой для долгосрочного мониторинга сырьевых ресурсов Европы и укрепления устойчивости цепочек поставок в условиях растущей глобальной неопределенности.

Ранее в ООН сообщили, что каждый год около 1,4 миллиона человек в мире умирают от инфекционных заболеваний, вызванных загрязненной водой и отсутствием санитарии.