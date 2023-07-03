Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается - КМГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей. Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-2 продолжает работать, так как обеспечивается электроэнергией за счет внутренней генерации на теплоэлектроцентрали предприятия. Об этом сообщила пресс-служба АО НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ».

«Производство нефтепродуктов на АНПЗ будет возобновлено после стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей и вывода технологических установок на стабильный режим. Сразу после возобновления подачи электроэнергии отгрузка нефтепродуктов будет произведена за счет имеющихся запасов в резервуарах завода (автобензины – 26 000 тонн, дизтопливо – 33 000 тонн, сжиженный нефтяной газ (СНГ) – 1 200 тонн, что соответствует 7 дням отгрузки)», - сообщили в пресс-службе КМГ.

В нацкомпании также заверили, что краткосрочная остановка Атырауского НПЗ не окажет отрицательного влияния на рыночную ситуацию, поскольку текущие остатки бензина АИ 92 и дизельного топлива в республике составляют объем месячного потребления, АИ 95 – двухнедельного потребления страны.

«Даже с учетом того, что Павлодарский нефтехимический завод остановлен на плановый ремонт, а Шымкентский НПЗ частично остановлен для работ на установке риформинга, отгрузка нефтепродуктов с предприятий не прекращается. Вместе с тем, сообщаем, что в 18:29 по времени Астаны в связи с аварией на 1-м энергоблоке МАЭК произошла аварийная остановка генерирующих установок на ПГТЭС ТОО «KUS», что привело к полному отключению электроэнергии на ТОО «KPI inc», - добавили в КМГ.

По данным Минэнерго, в настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

- автобензин Аи-92 – 351 тысяча тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

- Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

- дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).