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    14:08, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Отец добивается лишения прав матери, выдавшей 15-летнюю дочь замуж за 38-летнего в Абае

    Отец 15-летней девочки из Абая Карагандинской области пытается добиться в суде лишения прав бывшей супруги, которая выдала их 15-летнюю дочь замуж за 38-летнего мужчину, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik.com

    В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассматривается дело по факту замужества 15-летней девушки и 38-летнего мужчины. На скамье подсудимых сидят отчим и «муж» девочки.

    Родной отец добивается того, чтобы наказали всех причастных.

    — Помимо этой дочери у меня есть еще младшая дочь. Поэтому я хочу добиться того, чтобы лишили родительских прав матери, а для этого нет достаточных оснований. А также я хочу максимально наказали всех причастных. Сейчас рассматривается вопрос, по какой статье будут их наказывать. Хочу сказать, что мать ребенка заставила дочь написать «отказную». Я хочу максимально оградить дочь от матери. Но я намерен дойти до конца, — говорит отец девочки.

    Напомним, в социальных сетях появилось сообщение о том, что в городе Абай Карагандинской области мать и отчим 15-летней девочки выдали ее замуж за 38-летнего мужчину. «Жениха», совершившего насилие над несовершеннолетней, задержала полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

    — 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении 15-летней девушки, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Заявление поступило в полицию 15 марта, после чего незамедлительно было возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С несовершеннолетней потерпевшей работают психологи, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Ранее сообщалось, что казахстанцу, осужденному за связь с несовершеннолетней, могут смягчить приговор.

    Теги:
    Насилие Регионы Карагандинская область Несовершеннолетние
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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