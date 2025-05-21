Казахстанцу, осужденному за связь с несовершеннолетней, могут смягчить приговор

Приговором суда К. был признан виновным по ст. 122 ч.3 УК (половое сношение с потерпевшей, не достигшей шестнадцатилетнего возраста), а также по ст. 106 ч.1 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Однако в кассационную инстанцию поступил протест прокурора, который просил пересмотреть часть приговора, касающуюся дополнительного наказания. Судебная коллегия Верховного Суда провела повторное изучение материалов дела и установила ряд нарушений, допущенных при рассмотрении обвинения по статье 106 УК.

В частности, выводы суда первой инстанции о виновности К. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему А. признаны необоснованными — они не подкреплены всесторонне и объективно исследованными доказательствами.

По версии обвинения, К. нанес потерпевшему удары в лицо, после чего тот упал и получил серьезные травмы. Однако эта версия основана в основном на показаниях свидетелей, которым, как указала кассация, суд первой инстанции не дал должной правовой оценки.

Особое внимание было уделено показаниям свидетельницы Т., которые на протяжении досудебного расследования и судебного следствия менялись. Первоначально она заявила, что сама толкнула потерпевшего, и тот, зацепившись за мебель, упал и ударился головой. Позже она изменила показания, утверждая, что на помощь прибежали двое молодых людей, включая К., и уже он избил потерпевшего. Также имеются показания третьего лица — С., которая утверждала, что Т. сама вызвала знакомого для «разбирательства», но этот свидетель судом не был допрошен.

Кроме того, судебно-медицинская экспертиза не дала точного заключения о характере и механизме получения травм, а эксперт по этому вопросу также не был допрошен.

Учитывая всё вышеперечисленное, суд отменил осуждение по статье 106 и направил уголовное дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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