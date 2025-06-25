Отель Ramada хотят переделать под общежитие медвуза в Астане

Анар Турмухамбетова отметила, что была критика и ситуация в МУА была не очень благоприятная.

— Университет имеет всего одно собственное общежитие, и комнаты для проживания там 2-х и 3-х местные. Другое дело, что давно не было ремонта. Ремонт частично был произведен в одном блоке, к ремонту во втором блоке мы только приступаем. К новому учебному году уже будет обновленное общежитие. Нами сейчас прорабатывается вопрос в рамках ГЧП здание на Абая 47 — это бывший отель Ramada, переделать в общежитие на 1000 мест. Это будет современное общежитие со спортзалам и так далее, — сообщила она.

Ранее мы писали, что стипендии для студентов медицинских направлений выросли на 20% в Казахстане.