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    18:36, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Отель Ramada хотят переделать под общежитие медвуза в Астане

    Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщила председатель правления — ректор Медицинского университета Астаны Анар Турмухамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Общежитие Жатақхана Студенческий дом Студенттер үйі
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Анар Турмухамбетова отметила, что была критика и ситуация в МУА была не очень благоприятная. 

    — Университет имеет всего одно собственное общежитие, и комнаты для проживания там 2-х и 3-х местные. Другое дело, что давно не было ремонта. Ремонт частично был произведен в одном блоке, к ремонту во втором блоке мы только приступаем. К новому учебному году уже будет обновленное общежитие. Нами сейчас прорабатывается вопрос в рамках ГЧП здание на Абая 47 — это бывший отель Ramada, переделать в общежитие на 1000 мест. Это будет современное общежитие со спортзалам и так далее, — сообщила она.

    Ранее мы писали, что стипендии для студентов медицинских направлений выросли на 20% в Казахстане. 

    Теги:
    Общежития Здравоохранение Медицина Астана Студенты
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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