Отечественное производство в Атырау: как нефтегазовые проекты помогают развивать местный бизнес

В центре первого дня один из ключевых для региона вопросов, как мощный нефтегазовый и промышленный потенциал Атырау может создавать больше возможностей для местного бизнеса, отечественного производства и новых рабочих мест.

Атырауская область занимает особое место в экономике страны. Валовой региональный продукт составляет 3,17 трлн теңге, объем промышленного производства 7,8 трлн теңге. В регионе действуют 57,4 тыс. субъектов МСБ. Инвестиционный портфель включает 60 проектов общей стоимостью 7,2 трлн теңге с созданием 8,2 тыс. рабочих мест. Только в 2026 году предусмотрена реализация 14 проектов на 511,6 млрд теңге и создание 1 941 рабочего места.

Для Национальной палаты принципиально важно, чтобы этот масштабный инвестиционный поток одновременно расширял рынок для казахстанских производителей, поставщиков и подрядчиков, способствовал локализации, появлению новых производств и компетенций.

Фото: НПП «Атамекен»

Эта тема стала одной из центральных на встрече Каната Шарлапаева с акимом Атырауской области Болатом Акчулаковым. Стороны обсудили развитие предпринимательства, расширение местного содержания, доступ отечественных производителей к закупкам крупных компаний, диверсификацию экономики и развитие перерабатывающих производств.

— Сегодня стратегическая задача сделать так, чтобы экономический и инвестиционный потенциал Атырау в большей степени трансформировался в возможности для местного бизнеса, новые производства, рабочие места и рост доходов населения, -отметил Канат Шарлапаев.

Отдельный акцент был сделан на участии атырауских компаний в крупных инвестиционных проектах. По позиции НПП, речь должна идти не только об отдельных контрактах. Отечественные производители должны закрепляться в производственных цепочках и становиться постоянными поставщиками и подрядчиками крупных предприятий.

— Наша задача создать условия, при которых атырауские компании смогут не просто участвовать в отдельных закупках, а становиться постоянными поставщиками и подрядчиками крупных предприятий, — подчеркнул Председатель Президиума НПП.

Эта работа уже ведется. В феврале на встрече Каната Шарлапаева с бизнесом Атырау были обозначены десять вопросов, связанных в том числе с закупками, применением нового Налогового кодекса и Реестром казахстанских товаропроизводителей. Шесть из них сегодня решены, еще четыре находятся в работе. При этом сопровождение инвестиционных проектов показывает, что бизнес сталкивается с более широким кругом системных ограничений, от инфраструктуры и доступа к закупкам до нормативного регулирования, налоговой нагрузки, логистики и недозагрузки производственных мощностей.

Например, отечественный производитель медицинских шприцев ТОО «Медстарэкспорт» ставит вопрос о доступе к необходимым объемам закупок и гарантированному рынку сбыта. ТОО «Теплый Дом Атырау», инвестировавшее 1,2 млрд теңге в производство теплоизоляционного пенополистирола и сэндвич-панелей, сталкивается с недозагрузкой мощностей и инфраструктурными ограничениями. Для Atyrau Oil Service, локализующего производство оборудования для нефтегазовой отрасли, актуален вопрос налоговой нагрузки при импорте комплектующих.

— Важно переходить от реагирования на отдельные проблемы к системной работе, вместе с бизнесом определять барьеры, которые сдерживают развитие и вырабатывать конкретные решения, — сказал Канат Шарлапаев.

Фото: НПП «Атамекен»

Отдельное направление такой работы -это развитие предпринимательства в районах. Одним из инструментов НПП становится «Іскер аймақ», ориентированный на раскрытие предпринимательского потенциала регионов и создание новых возможностей для бизнеса на местах. Для Атырауской области это особенно актуально. Предприниматели регулярно поднимают вопросы доступности финансирования, залогового обеспечения, инженерной инфраструктуры и земельных отношений.

Второй важный инструмент — BusinessGO, цифровая экосистема НПП «Атамекен», объединяющая необходимые бизнесу сервисы- онлайн-кассу, ОФД, товарный учет, маркетинг, программы лояльности, аналитику и другие решения. За первые полтора месяца к BusinessGO подключились более 800 предпринимателей. Смысл проекта шире простой цифровизации отдельных операций. Малый бизнес получает инструменты для управления учётом и продажами, работы с клиентами и анализа результатов. Особенно важен такой формат для предпринимателей в районах, где современные бизнес-сервисы должны быть доступны независимо от местонахождения и масштаба предприятия.

Фото: НПП «Атамекен»

Таким образом, «Іскер аймақ» и BusinessGO становятся частью более широкой модели работы Палаты — выявлять системные барьеры, сопровождать предпринимательские инициативы и одновременно давать бизнесу практические инструменты для развития.

После встречи с акимом области Канат Шарлапаев посетил шесть производств, которые наглядно показывают уровень компетенций, уже сформированных вокруг нефтегазового комплекса Атырау.

Фото: НПП «Атамекен»

«Жигермунайсервис», работающий на рынке 26 лет, производит буровой инструмент, занимается реверс-инжинирингом и модернизацией оборудования. Индустриальный парк «Едиль-Орал.kz» объединяет производство нефтепромыслового оборудования, ремонт, сервис и подготовку отраслевых кадров. Borkit Safety развивает производство средств индивидуальной защиты и за четыре года создал 325 рабочих мест.

На Atyrau Oil Service локализуется производство оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора. WIKA Kazakhstan работает в сфере промышленной измерительной техники, автоматизации и метрологического сервиса.

Studbolt Manufacturing выпускает промышленный крепеж и трубопроводные компоненты и является единственным в Казахстане производителем крепежных элементов по международным стандартам ASME, British Standard, DIN, а также ГОСТ. Компания «Builtex» выпускает сложное оборудование для нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей, в том числе теплообменники и сосуды, работающие под давлением. Производственная площадка площадью 40 тысяч квадратных метров позволяет выпускать до 25 новых теплообменников и сосудов под давлением в год.

Фото: НПП «Атамекен»

Разные специализации, от бурового инструмента и нефтепромыслового оборудования до автоматизации, промышленной безопасности и инженерных решений, складываются в одну картину. Вокруг нефтегазовой отрасли Атырау уже сформирован собственный производственный бизнес с серьезными компетенциями. Теперь стоит задача расширить его участие в крупных проектах и производственных цепочках. Доступ к закупкам и долгосрочным контрактам, дальнейшая локализация, устранение системных барьеров, развитие предпринимательства в районах через «Іскер аймақ» и внедрение таких решений, как BusinessGO, должны работать на общий результат и превращать инвестиционный потенциал Атырау в новые производства, рабочие места и возможности для казахстанского бизнеса.

«Атамекен» готов совместно с акиматом области, крупным бизнесом и предпринимательским сообществом последовательно работать над этой задачей.

Ранее сообщалось, что «Байтерек» планирует ежегодно направлять 8 трлн теңге на поддержку бизнеса.