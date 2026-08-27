«Байтерек» планирует ежегодно направлять 8 трлн теңге на поддержку бизнеса

Холдинг «Байтерек» планирует сохранять ежегодный объем финансирования предпринимательского сектора на уровне 8 трлн тенге. При этом с 2029 года бюджетное финансирование начнут поэтапно замещать рыночными источниками, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Национальный инвестиционный холдинг „Байтерек“, в ходе которого рассмотрен ряд ключевых вопросов деятельности и дальнейшего развития Холдинга.

Фото: Правительство РК

В рамках исполнения поручений Главы государства Совет директоров одобрил обновление Плана развития Холдинга на 2024–2033 годы. Корректировки предусматривают усиление роли «Байтерека» в реализации инвестиционной политики государства, расширение механизмов привлечения частного капитала и формирование новых подходов к поддержке инвестиционных проектов.

Новая модель деятельности Холдинга предусматривает три стратегических направления: эффективное управление активами, создание условий для развития сильного бизнеса и улучшение качества жизни населения.

Одним из ключевых ориентиров остается масштабное финансирование реального сектора экономики. Холдинг планирует сохранять ежегодный объем финансирования предпринимательского блока на уровне 8 трлн теңге при ежегодной капитализации из республиканского бюджета в объеме 1 трлн теңге. С начала 2026 года общий объем финансирования Холдинга по всем инструментам поддержки, включая показатели освоения по жилищному блоку, составил 6,9 трлн теңге, из которых 5,1 трлн теңге приходится на поддержку предпринимательства.

При этом финансовая модель предусматривает постепенное снижение зависимости от бюджетных источников. Начиная с 2029 года планируется поэтапное замещение бюджетного фондирования за счет расширения рыночных источников финансирования.

Фото: Правительство РК

Обновленный План развития закрепляет роль Холдинга как стратегического инвестора и одного из ключевых участников формируемой инвестиционной экосистемы страны. Основной акцент сделан на качественной подготовке проектов, привлечении частных инвестиций и расширении взаимодействия с банками второго уровня при финансировании бизнеса.

Работа Холдинга будет выстроена в рамках нового инвестиционного цикла по принципу «заказ на инвестиции», предусматривающего формирование и сопровождение проектов с учетом отраслевых приоритетов и потребностей экономики. Принимаемые меры ориентированы на диверсификацию экономики и расширение поддержки несырьевого сектора.

Совет директоров также утвердил Годовой отчет Холдинга за 2025 год. Впервые ESG-показатели представлены на консолидированной основе по всей группе компаний Холдинга.

Кроме того, утвержден Отчет об устойчивом развитии Холдинга за 2025 год, подготовленный в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления и политики Холдинга в области устойчивого развития.

Принятые решения направлены на усиление инвестиционной роли Холдинга, повышение прозрачности деятельности и совершенствование корпоративного управления.

Ранее Глава государства принял председателя правления холдинга «Байтерек» Рустама Карагойшина. Одними из поручений были усиление поддержки МСБ и повышение доступности жилья.