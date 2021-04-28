Отечественная формула мира и согласия стала образом жизни – Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы обратили многообразие общества в свою пользу. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обратили многообразие общества в свою пользу. Это теперь является известным конкурентным преимуществом Казахстана. Созданная нами модель межэтнических отношений основана на ведущих международных правовых стандартах и признана сегодня во всем мире. Отечественная формула мира и согласия стала образом жизни, нравственным императивом, бесценным богатством и активом нашего государства», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн принимает участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.