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    15:24, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Отечественная формула мира и согласия стала образом жизни – Нурсултан Назарбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы обратили многообразие общества в свою пользу. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы обратили многообразие общества в свою пользу. Это теперь является известным конкурентным преимуществом Казахстана. Созданная нами модель межэтнических отношений основана на ведущих международных правовых стандартах и признана сегодня во всем мире. Отечественная формула мира и согласия стала образом жизни, нравственным императивом, бесценным богатством и активом нашего государства», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн принимает участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Елбасы АНК Первый Президент - Елбасы Главная Общество
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