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Отец до смерти избил свою дочь в отеле Алматы: избрана мера пресечения
28 Октября 2019 10:26
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчину, убившего свою дочь в отеле InterContinental в Алматы, взяли под стражу на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - сообщили в городском суде.
Напомним, утром 24 октября отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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