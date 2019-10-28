Отец до смерти избил свою дочь в отеле Алматы: избрана мера пресечения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчину, убившего свою дочь в отеле InterContinental в Алматы, взяли под стражу на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - сообщили в городском суде.

Напомним, утром 24 октября отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.