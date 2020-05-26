Отец до смерти избил свою дочь в отеле Алматы: дело передано в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дело иностранца, подозреваемого в убийстве полуторагодовалой дочери в пятизвездочном отеле Алматы, передано в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело передали в специализированный межрайонный уголовный суд, где будет дана оценка деянию данного лица. До этого по ходатайству ОВДС судом санкционировалась мера пресечения», - сообщили в пресс-службе алматинского суда.

Напомним, утром 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Позже постановлением следственного суда ему продлили арест.

Позже выяснилось, что подозреваемым в убийстве оказался 41-летний гражданин Великобритании.