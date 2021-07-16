Отдыхающих в горах алматинцев наказали за разжигание костров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жителей и гостей Алматы, отдыхающих в горно-лесных местностях, наказали за разжигание костров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

На брифинге в РСК заместитель начальника ДЧС Алматы полковник гражданской защиты Самат Асаинов предупредил всех о повышении температуры воздуха до 40 градусов и о предстоящем пожароопасном периоде.

Спикер заявил, что благодаря своевременно принятым профилактическим мерам, в этом году удалось добиться снижения количества загорания сухой растительности на 14,3% и уменьшение площади загорания сухой растительности на 55,2%.

Кроме того, Самат Асаинов добавил, что в городе действует мобильная группа из числа сотрудников департамента полиции и ДЧС, а также лесохозяйственных учреждении, волонтеров, которая проверяет потенциально горячие точки, где могут возникнуть пожары. В основном это Большое и Малое Алматинское ущелье.

«Осуществлено 82 совместных рейда, проведена разъяснительная беседа с отдыхающими и розданы свыше 14 тысяч памяток. Пресечено 235 фактов розжига костров, привлечено к административной ответственности 200 физлиц, из которых 197 вынесено предупреждение по статье 505 и на троих были наложены административные штрафы на общую сумму 437 550 тенге. Профилактические мероприятия планируются проводить до окончания пожароопасного периода», - сказал Самат Асаинов.

По его словам, сейчас пресекаются факты розжига костров. Лица, нарушившие пожарную безопасность, могут нести административную или уголовную ответственность в зависимости от характера причинного ущерба.

«К примеру, у нас последний факт был зарегистрирован 11 июля 2021 года около 12:30 часов. Молодой человек 1994 года рождения разжигал костер на территории особо охраняемой природной территории «Иле-Алатау», тем самым нарушил статью 387 Кодекса об административного правонарушения и был привлечен к административной отвественности в виде штрафа в порядка сокращенного производства на 50 месячных расчетных показателей (145 850 тенге)», - проинформировал он.

Самат Асаинов призвал жителей и гостей Алматы, учитывая знойную погоду, не бросать окурки на сухую траву, заблаговременно очищать территорию от сухой травы, особенно на садоводческих участках, не разводить костры и не использовать открытый огонь в горно-лесной местности, не оставлять бутылки и битые стекла.