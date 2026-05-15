От духовного центра к цифровой платформе: почему саммит ОТГ в Туркестане меняет логику тюркской интеграции

Неформальный саммит Организации тюркских государств в Туркестане стал событием, в котором историческая символика была соединена с новой технологической повесткой. О том, почему саммит может изменить логику тюркской интеграции, как Казахстан формирует новую модель сотрудничества и почему ОТГ не следует рассматривать как военный или конфронтационный блок, корреспондент Kazinform поговорил с Эбру Акгюн, политическим и региональным аналитиком, автором материалов для CACI Analyst и Open Global Rights.

Главы государств посетили мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, приняли участие в саммите и подписали Туркестанскую декларацию. Однако значение встречи выходит за рамки протокола. Тема саммита — искусственный интеллект и цифровое развитие — показывает, что ОТГ постепенно уходит от восприятия исключительно как культурно-гуманитарной площадки. Казахстан предложил странам тюркского мира целый набор практических инициатив: сеть центров искусственного интеллекта, центр IT-хабов Turkic AI на базе Alem.ai, взаимное признание электронных документов и цифровых подписей, Совет по кибербезопасности, сотрудничество в космической сфере, цифровую платформу по истории и культуре тюркских народов, а также создание Центра тюркской цивилизации в Туркестане.

— Туркестан стал площадкой неформального саммита ОТГ и одновременно символом духовной преемственности тюркского мира. Как Вы оцениваете значение выбора именно этого города?

— Выбор Туркестана имеет гораздо более глубокий смысл, чем просто проведение саммита в историческом городе. В международных отношениях пространство тоже является политическим языком. Когда лидеры тюркских государств собираются в Туркестане, рядом с мавзолеем Ходжи Ахмета Яссауи, это означает, что ОТГ опирается не только на текущие интересы, но и на общую историческую память.

Президент Касым-Жомарт Токаев очень точно встроил Туркестан в современную дипломатическую рамку. Он показал, что духовное наследие Яссауи не является музейной темой. Это источник ценностей, на которых можно строить доверие, солидарность и долгосрочное сотрудничество. В этом смысле Казахстан действует не как обычная принимающая сторона, а как государство, которое предлагает тюркскому миру общую смысловую платформу.

Важно и то, что Туркестан сегодня представлен как город, сочетающий историческую глубину и современные инновации. Это очень сильная формула. Она показывает, что тюркская интеграция не должна застревать в прошлом. Напротив, общая история становится ресурсом для движения вперед, для создания институтов, цифровых платформ, образовательных программ и новых форм экономического взаимодействия.

Поэтому саммит ОТГ в Туркестане можно рассматривать как переход от символического братства к более зрелой архитектуре сотрудничества. Казахстан здесь выступает архитектором этой новой логики.

— Главная тема саммита связана с искусственным интеллектом и цифровым развитием. Можно ли говорить, что ОТГ переходит от гуманитарного сближения к практической технологической интеграции?

— Да, и это, на мой взгляд, главный политический смысл нынешнего саммита. Долгое время тюркская интеграция воспринималась прежде всего через культуру, язык, историю и общую идентичность. Это важная основа, но одной идентичности недостаточно.

Казахстан предложил перевести тюркское единство в практическую плоскость. Речь идет не о декларациях, а о конкретных механизмах. Сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран, Turkic AI, цифровые подписи, кибербезопасность, космические проекты, подготовка кадров, гранты для граждан тюркских государств в будущем Университете искусственного интеллекта — все это уже не символическая политика, а институциональная инфраструктура.

Особенно важно, что Казахстан связывает цифровизацию не только с экономикой, но и с образованием, безопасностью, культурой и управлением. Такая политика показывает зрелость подхода. Искусственный интеллект здесь рассматривается не как модный технологический лозунг, а как инструмент модернизации всего тюркского пространства.

В этом смысле Казахстан предлагает ОТГ новую роль. Организация может стать площадкой, где страны не просто говорят об общей истории, а совместно производят цифровые решения, готовят специалистов, защищают инфраструктуру и создают общий рынок технологий. Это и есть переход от гуманитарного сближения к стратегической технологической интеграции.

— Президент Токаев подчеркнул, что ОТГ не является военным альянсом и не должна восприниматься как геополитический проект против кого-либо. Как это заявление влияет на восприятие ОТГ на международной арене?

— Это принципиально важная позиция. В нынешней международной ситуации любая региональная организация быстро становится объектом внешних интерпретаций. Ее могут попытаться представить как блок, как инструмент конкуренции или как потенциальный источник напряжения. Поэтому заявление Президента Токаева фактически задает политические границы развития ОТГ.

Казахстанская позиция выглядит очень рациональной. ОТГ не должна превращаться в закрытую или конфронтационную конструкцию. Ее сила как раз в другом: в торговле, цифровизации, транспортной связанности, гуманитарном сотрудничестве, высоких технологиях и доверии между государствами. И это является более устойчивой моделью влияния.

В этом проявляется особенность политики Казахстана. Астана не стремится строить блоковую архитектуру. Она предлагает модель, где сотрудничество не направлено против третьих сторон, а работает на внутреннюю устойчивость региона. Это соответствует многовекторной дипломатии Казахстана и усиливает доверие к стране как к ответственному инициатору.

Президент Токаев в данном случае действует как лидер, который понимает риски геополитической турбулентности. Он не просто продвигает единство тюркского мира, но и защищает его от неправильных трактовок. Такая линия позволяет ОТГ развиваться спокойно, институционально и прагматично, без искусственной милитаризации повестки.

— Казахстан предложил создать сеть центров ИИ, Turkic AI, Совет по кибербезопасности и механизмы цифрового взаимодействия. Может ли это усилить роль Казахстана как технологического хаба тюркского мира?

— Безусловно. Более того, здесь видно, что Казахстан не просто говорит о цифровом будущем, а предлагает тюркским государствам готовую площадку для совместного движения. Alem.ai, два суперкомпьютера, будущая «Долина центров обработки данных», Закон об искусственном интеллекте, Цифровой кодекс, стратегия Digital Qazaqstan, указ о внедрении ИИ в систему среднего образования. Все это формирует национальную базу, которую Казахстан теперь предлагает масштабировать на уровень ОТГ.

В политическом смысле это очень сильный ход. Обычно региональные организации долго обсуждают общие принципы, но не имеют конкретной инфраструктуры. Казахстан, напротив, предлагает инфраструктуру, институты и образовательную траекторию. Если центр Turkic AI будет размещен на базе Alem.ai, это может превратить Астану в одну из ключевых технологических площадок тюркского мира.

Особенно важна инициатива по подготовке кадров. В цифровую эпоху конкурируют не только государства, но и образовательные системы. Если Казахстан готов выделять гранты для граждан тюркских государств и развивать Университет искусственного интеллекта, это означает формирование общего интеллектуального капитала.

Казахстан укрепляет не только собственную цифровую субъектность, но и предлагает соседям совместную модель развития. Это не конкуренция за лидерство ради статуса. Это попытка создать общую технологическую экосистему, где выигрыш получают все участники.

— По итогам саммита была подписана Туркестанская декларация. Можем ли мы говорить о том, что ОТГ постепенно превращается из символической площадки в более структурированную международную организацию?

— Да, этот процесс уже происходит. Туркестанская декларация важна не только как итоговый документ. Она фиксирует переход ОТГ к более содержательной фазе. Вокруг организации формируется сразу несколько уровней интеграции: политический диалог, экономика, цифровизация, транспорт, инвестиции, культура, образование, язык и историческое наследие.

Если посмотреть на инициативы Казахстана, видно, что они направлены именно на институционализацию. Центр тюркской цивилизации в Туркестане, будущий центр Степной цивилизации в Астане, Конвенция о сохранении наследия тюркской цивилизации, межгосударственная терминологическая комиссия, цифровая платформа по истории и культуре тюркских народов — это не разрозненные идеи, а элементы единой архитектуры.

Президент Токаев в этой повестке занимает важную роль, потому что он предлагает баланс между духовным и технологическим измерениями. С одной стороны, Яссауи, Туркестан, наследие, язык и культура. С другой стороны, искусственный интеллект, цифровые подписи, кибербезопасность, космос, стартапы и инвестиционный фонд. Такая комбинация делает интеграцию устойчивой.

ОТГ может стать примером того, как средние державы формируют собственную модель влияния без конфронтации с внешним миром. Казахстан в этой модели выступает не только участником, но и одним из главных проектировщиков. Саммит в Туркестане показал, что тюркское единство вступает в новый этап, где символы начинают работать как основа для институтов, технологий и долгосрочного развития.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан, Турция, Узбекистан и Азербайджан запустят совместный спутник.