Отдыхающие пожаловались на кожные высыпания после купания в Бурабае: начата проверка

Свое обращение акмолинка разместила на страничках местных пабликов в соцсетях.

По словам женщины, после купания в озерах Бурабайского района сразу у нескольких членов ее семьи появились кожные высыпания. Больше всего пострадал ее сын, которому медики диагностировали буллезный дерматит. Связано ли заболевание именно с водой озер, определить сейчас сложно. Поэтому отдыхающая решила предупредить тех, кто собирается на отдых, быть более бдительными. Акмолинка также обратилась к компетентным органам, которые осуществляют проверку.

Как сообщили на запрос агентства Kazinform в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, с начала купального сезона обращений и жалоб от отдыхающих, связанных с кожными заболеваниями или аллергическими реакциями после посещения водоемов, к ним не поступало.

— Водоемы, используемые для купания населения, относятся к водным объектам второй категории. В соответствии с требованиями санитарного законодательства, в течение теплого периода года на них проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды с выполнением лабораторных исследований. В связи с публикацией информации в социальных сетях департаментом будет организован дополнительный отбор проб воды и проведен внеплановый мониторинг ее качества в указанных местах отдыха. По результатам лабораторных исследований будет дана соответствующая оценка санитарно-эпидемиологической ситуации, — говорится в ответе.

Санврачи призвали граждан при появлении признаков заболеваний своевременно обращаться за медицинской помощью. В случае возникновения вопросов или подозрений на неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды — направлять официальные обращения в уполномоченные органы для проведения необходимых проверочных мероприятий.

Напомним, ранее санврачи озвучили, безопасно ли посещать общественные бассейны и как контролируется качество воды.