Когда в бассейне безопасно купаться, напомнили санврачи

Безопасно ли посещать общественные бассейны и как контролируется качество воды? В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области напомнили, какие требования предъявляются к бассейнам, как проводится обеззараживание воды и что должны соблюдать посетители, чтобы отдых был безопасным, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно действующим санитарным правилам, вода в бассейнах должна проходить очистку и обеззараживание. Для этого применяются различные методы, включая хлорирование, озонирование и ультрафиолетовое излучение. Также предусмотрено регулярное обновление воды и контроль ее качества.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы отмечают, что администрации бассейнов обязаны проводить ежедневную уборку и дезинфекцию помещений, следить за состоянием чаш бассейнов, оборудования и инвентаря.

Особое внимание уделяется лабораторному контролю. В бассейнах регулярно исследуют воду на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели, а также проверяют параметры микроклимата, освещенности и работы вентиляции.

В случае получения неудовлетворительных результатов исследований администрация объекта обязана провести дополнительную дезинфекцию, генеральную уборку и повторные лабораторные исследования.

В СЭС также напоминают посетителям о необходимости соблюдать правила личной гигиены: перед посещением бассейна принимать душ, использовать купальный костюм, сменную обувь и резиновую шапочку.

По словам специалистов, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований посещение бассейна остается безопасным для здоровья.

С ценами на бассейны в регионах Казахстана можно ознакомиться тут.