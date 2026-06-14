Отдых на стройплощадке: до конца июня продлится ремонт на берегу озера Жасыбай

Туристический сезон в зоне отдыха Жасыбай в Павлодарской области стартовал с 10 июня, однако на коммунальном пляже до сих пор ведутся строительные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации акима Павлодарской области, до конца июня на берегу озера Жасыбай установят 65 грибков, 3 теневых навеса, более 400 лежаков, 3 спасательные вышки, пешеходные дорожки из брусчатки и террасной доски, душевые, санузлы и раздевалки.

— Объем работ значительный, поэтому приносим извинения отдыхающим за временные неудобства. Уверен, что результат оправдает ожидания и созданная инфраструктура прослужит долгие годы, — высказался аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Тем временем, до середины июля намерены в целом закончить все работы по зоне отдыха вблизи озера Жасыбай. В частности, должны обустроить пункты медиков, полиции и спасателей. Здесь намерены установить футбольную и волейбольную площадки, игровую зону для детей. Стоит отметить, на ремонт из бюджета направили более миллиарда тенге.

Напомним, в начале июня туристы, приехавшие отдыхать на берег озера Жасыбай, оказались фактически на строительной площадке. Люди высказывались, что едут в Баянаульский район издалека и в итоге на пляже оказываются среди погрузчиков.