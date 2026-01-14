Отделения госпитальной фармации сэкономили около 1 млрд тенге в медорганизациях РК

По данным ведомства, по итогам работы 19 медицинских организаций за 2023–2024 годы экономический эффект от деятельности таких отделений составил около 1 млрд тенге. Экономия достигнута за счет оптимизации схем лечения, снижения полипрагмазии и внедрения персонифицированной фармакотерапии.

В 2025 году в стране открыли 49 новых отделений госпитальной фармации. С учетом ранее действующих подразделений их общее количество достигло 126 по республике.

Как отмечают в Минздраве, работа отделений направлена на внедрение персонифицированного учета лекарственных средств, повышение качества и безопасности фармакотерапии, оптимизацию затрат, а также формирование единой системы мониторинга эффективности лечения.

Отметим, что в Казахстане свыше 60% медорганизаций охватят национальной системой аккредитации.