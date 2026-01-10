Национальной аккредитацией планируется охватить 60% медорганизаций Казахстана

В последние годы отмечается устойчивый рост интереса медицинских организаций регионов к прохождению национальной аккредитации как ключевого механизма обеспечения качества и безопасности медицинской помощи, отметили в ведомстве.

На сегодняшний день 752 медицинские организации страны имеют действующий статус аккредитации, что составляет 57,9% от общего числа организаций, подлежащих аккредитации.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 557 медицинских организаций, а в 2023 году — 447.

— Важным фактором стимулирования прохождения аккредитации стало внедрение долгосрочных договоров при закупке медицинских услуг, где одним из ключевых критериев является наличие первой или высшей категории аккредитации. Такой подход позволяет одновременно повышать качество медицинской помощи и формировать прозрачные и равные условия для медицинских организаций, — говорится в сообщении.

В целях повышения вовлеченности медицинских организаций разработан новый стандарт аккредитации для организаций, оказывающих стоматологическую помощь.

В 2026 году планируется продолжить методологическую работу, включая разработку стандартов аккредитации для профильных медицинских организаций — гемодиализных центров, центров психического здоровья, центров фтизиопульмонологии и других специализированных учреждений.

Главной целью на 2026 год является охват 60% медицинских организаций республики национальной аккредитацией. Достижение данного показателя станет важным шагом в повышении качества и безопасности медицинской помощи, оказываемой населению.

