Отделение интервенционной кардиологии открыли в Центральной клинической больнице Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральной городской клинической больнице состоялось открытие отделения интервенционной кардиологии, где будут выполнять коронарографию и стентирование коронарных артерий, в последующем с внедрением других интервенционных вмешательств на сердце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая операция была проведена 81-летней пациентке с диагнозом «стенокардия».

По словам заведующего новым отделением, интервенционного кардиолога Ержана Куттыгожина, стенокардия является одной из форм ишемической болезни сердца и возникает она из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы на фоне спазма или атеросклероза сердечных артерий.

«С открытием данного отделения мы теперь можем оказывать плановую интервенционную кардиологическую медицинскую помощь, т.е проводить малоинвазивные хирургические вмешательства на сосуды сердца в рамках ГОБМП и ОСМС, совершенно бесплатно. Коронарография и стентирование коронарных артерий проводится при полном сознании пациента через прокол артерии на ноге или руке, посредством которой к сосудам сердца проводится катетер и контраст, что позволяет под рентгеном видеть всю картину коронарного русла. Операция прошла успешно, без осложнений, сейчас пациентка находится в стационаре, где получает консервативную терапию. В последующем в отделении будут проводиться аритмологические интервенционные вмешательства», - сказал кардиолог.

Также специалист отметил, что приступ стенокардии требует неотложной терапии, поскольку, если приступ затягивается, возможен его переход в инфаркт миокарда — чрезвычайно серьезного заболевания, угрожающего жизни больного. При первых болевых симптомах необходимо сразу обращаться к специалисту. Также рекомендуется в профилактических целях обратиться к кардиологу для консультации.