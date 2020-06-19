Отдельные виды судебных экспертиз передадут частникам в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отдельные виды судебных экспертиз будут переданы в частную среду. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из шагов, направленных на дальнейшее развитие конкурентной среды в области судебно-экспертной деятельности, является передача отдельных видов судебных экспертиз в частную среду», - сказал Марат Бекетаев.

Глава Минюста отметил, что с ноября 2018 года совместно с Верховным судом осуществлен пилотный проект в Институтах судебной экспертизы городов Нур-Султан и Алматы по назначению судами первичной судебно-строительной, товароведческой и экономической экспертиз частным судебным экспертам.

Помимо этого, в рамках совместного приказа с ГП, МВД в начале этого года в Алматы и Павлодарской области запущен пилот по передаче отдельных видов экспертиз в конкурентную среду путем аутсорсинга.

Министерством разработана информационная система «Е-saraptama». Проведена работа по ее интеграции с информационными системами «Төрелік», «Е-уголовное дело» и «Е-лицензирование».

Запуск в промышленную эксплуатацию планируется в текущем году.

«Центром получено свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. Это позволит ему самостоятельно участвовать в различных научных разработках», - добавил Марат Бекетаев.