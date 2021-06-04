Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Отдельные виды экспертиз по уголовным делам передали в конкурентную среду: Минюст оценил результат

Автор:  
Серик Сабеков
4 Июня 2021, 12:39
Отдельные виды экспертиз по уголовным делам передали в конкурентную среду: Минюст оценил результат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев заявил о положительном результате пилотных проектов по передаче отдельных видов экспертиз по уголовным делам в конкурентную среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи с населением он отметил, что в рамках совместного приказа с Генеральной прокуратурой МВД запустило в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Костанайской и Павлодарской областях пилотный проект по передаче отдельных видов экспертиз по уголовным делам в конкурентную среду.

«Так, проведено 3490 экспертиз. «Пилот» показал положительный результат. В частности, сократились сроки производства экспертиз и снижена нагрузка на государственных экспертов», - пояснил Марат Бекетаев.

Министр добавил, что работа в данном направлении будет продолжена путем увеличения количества видов экспертиз и регионов республики.

В целях модернизации инфраструктуры органов судебных экспертиз в городе Нур-Султане ведется строительство типового здания Института судебных экспертиз.

Медицинским работникам органов судебной экспертизы повышена доплата за вредные условия труда от 30 до 45%.

В целях улучшения социальных условий внедрена система факторно-балльной шкалы оплаты труда.


Минюст  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане