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Отдельное совещание по развитию спорта пройдет в связи с итогами Олимпиады

Автор:  
Акбота Кузекбай
1 Сентября 2021, 13:45
Отдельное совещание по развитию спорта пройдет в связи с итогами Олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с итогами токийской олимпиады назрела необходимость рассмотреть положение дел в спорте на отдельном совещании. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вновь заявляю: нужно создавать все условия для занятия массовым спортом, детским спортом. Акимам областей следует обеспечит поэтапное строительство спортивной инфраструктуры. В целом, в связи с итогами токийской олимпиады назрела необходимость рассмотреть положение дел в спорте на отдельном совещании», - обратился Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее поручил до 2025 года построить тысячу школ.

Напомним, сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.


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