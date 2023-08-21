Отдаленные села газифицируют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два самых отдалённых населённых пункта Иргизского района Актюбинской области газифицируют в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Голубое топливо проведут в сёла Нура и Аманколь. Таким образом, газом в районе будут обеспечены 8 из 18 посёлков. Всего в регионе в этом году планируют протянуть газопроводы в 12 сёл с общей численностью населения 9 тысяч человек. Реализация этих проектов обеспечит экологичным видом топлива больше 94% населения.

«В результате газоснабжением будет охвачено 165 населённых пунктов или более 843 тысяч человек. Кроме того, разрабатывается 19 проектно-сметных документаций, предусматривающих газификацию 24 сёл. Также ведётся разработка по трем ПСД», - сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев.