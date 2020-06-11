Отцу-одиночке с тремя детьми подарили дом в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители Келесского района Туркестанской области подарили дом одинокому отцу троих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Житель сельского округа Бозай Келесского района Туркестанской области Андрей Грибанов один воспитывает троих детей. Супруга скончалась рано. В семье две дочерей и один сын. В 2015 году вместе с детьми он переехал в город Сарыагаш на заработки. В ауле продал свой дом, а здесь была неплохая работа. Однако после продолжительной болезни вместе с семьей мужчина вынужден был вернуться обратно. Неравнодушные жители села, видя его скитания по съемным квартирам, решили вместе подарить им дом.

Кроме того, сельчане дали семье около 20 овец, а акимат сельского округа трудоустроил главу семьи. Также добрые люди обеспечили бытовой техникой, мебелью, посудой, необходимой одеждой, продуктами питания. В ближайшее время соседи планируют полностью отремонтировать его жилье.

Андрей Петрович, получивший такой подарок от земляков, искренне выразил всем благодарность.



Вместе с тем, в рамках пресс-тура в Келесском районе журналисты остановились и на строительных площадках, занятых местными жителями. В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» в сельском округе Биртилек прошел капитальный ремонт средней школы №13 имени Т. Бегельдинова. В строительных работах задействовано около 40 жителей села. Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован в августе текущего года. В целом, в рамках программы в Келесском районе ведутся строительные работы по 3 объектам. Также на спортивной площадка в сельском округе Ушкын и больнице в сельском округе Актобе.



