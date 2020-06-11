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Отцу-одиночке с тремя детьми подарили дом в Туркестанской области
11 Июня 2020 21:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители Келесского района Туркестанской области подарили дом одинокому отцу троих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
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Житель сельского округа Бозай Келесского района Туркестанской области Андрей Грибанов один воспитывает троих детей. Супруга скончалась рано. В семье две дочерей и один сын. В 2015 году вместе с детьми он переехал в город Сарыагаш на заработки. В ауле продал свой дом, а здесь была неплохая работа. Однако после продолжительной болезни вместе с семьей мужчина вынужден был вернуться обратно. Неравнодушные жители села, видя его скитания по съемным квартирам, решили вместе подарить им дом.
Кроме того, сельчане дали семье около 20 овец, а акимат сельского округа трудоустроил главу семьи. Также добрые люди обеспечили бытовой техникой, мебелью, посудой, необходимой одеждой, продуктами питания. В ближайшее время соседи планируют полностью отремонтировать его жилье.
Андрей Петрович, получивший такой подарок от земляков, искренне выразил всем благодарность.
Вместе с тем, в рамках пресс-тура в Келесском районе журналисты остановились и на строительных площадках, занятых местными жителями. В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» в сельском округе Биртилек прошел капитальный ремонт средней школы №13 имени Т. Бегельдинова. В строительных работах задействовано около 40 жителей села. Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован в августе текущего года. В целом, в рамках программы в Келесском районе ведутся строительные работы по 3 объектам. Также на спортивной площадка в сельском округе Ушкын и больнице в сельском округе Актобе.
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