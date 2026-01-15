РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:13, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Отчисления недропользователей на науку будут поступать напрямую в бюджет в Казахстане

    Недропользователи, занимающиеся добычей углеводородов и урана, теперь будут перечислять обязательные 1% на научные исследования напрямую в республиканский бюджет, передает агентство Kazinform.

    уголь
    Фото: freepik.com

    Министерство энергетики совместно с Министерством науки и высшего образования РК пересмотрели порядок финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

    Изменения приняли в рамках исполнения поручения Главы государства по централизации отчислений и для приведения процедур в соответствие с Бюджетным кодексом.

    Для зачисления средств утвердили специальный код бюджетной классификации — 401103 — «Отчисления недропользователей на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан».

    Изменения закрепили совместным приказом ведомств. Документ вносит поправки в действующие правила финансирования научных исследований недропользователями при добыче углеводородов и урана.

    Напомним, в декабре прошлого года Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана».

    Теги:
    Бюджет Добыча Недры земли Казахстан Уран
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают