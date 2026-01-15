Отчисления недропользователей на науку будут поступать напрямую в бюджет в Казахстане

Министерство энергетики совместно с Министерством науки и высшего образования РК пересмотрели порядок финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Изменения приняли в рамках исполнения поручения Главы государства по централизации отчислений и для приведения процедур в соответствие с Бюджетным кодексом.

Для зачисления средств утвердили специальный код бюджетной классификации — 401103 — «Отчисления недропользователей на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан».

Изменения закрепили совместным приказом ведомств. Документ вносит поправки в действующие правила финансирования научных исследований недропользователями при добыче углеводородов и урана.

Напомним, в декабре прошлого года Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана».