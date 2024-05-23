Отчима осудили на 20 лет за убийство пасынка в Алматы

В Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор 19-летнему отчиму, обвиняемому в совершении убийства малолетнего ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Суд установил, что с августа 2023 года гражданин Д. жил в гражданском браке с женщиной, которая воспитывала малолетнего сына от первого брака. Они арендовали квартиру. В сентябре 2023 года у подсудимого возник преступный умысел совершения убийства пасынка.

- Подсудимый с большой силой, кулаком свыше 8-9 раз нанес удары по голове и животу малолетнего, которые привели к разрыву печени и внутреннему кровотечению. Желая наступления смерти ребенка, он оставил его в беспомощном состоянии в детском саду. Ребенок был доставлен из детского сада в больницу, но через несколько дней скончался в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью, - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на 20 лет. Он вину не признал. Потерпевшая сторона просила назначить строгое наказание.

- Приговором суда подсудимый признан виновным по части 3 статьи 99 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Отягчающих и смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого не установлено, - отметили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В сентябре прошлого года сообщалось, что 19-летний отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка в Алматы.