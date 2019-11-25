+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Отчим избил ребенка до смерти в Алматы: дело направили в суд

25 Ноября 2019 22:31
Поделиться:
Отчим избил ребенка до смерти в Алматы: дело направили в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Расследование дела об убийстве отчимом двухлетнего ребенка в Алматы завершено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области

Как сообщили в прокуратуре, следственным управлением Департамента полиции города завершено расследование уголовного дела в отношении подозреваемого гр. К., 1985 года рождения.

«Процессуальным прокурором прокуратуры Алатауского района г. Алматы обвиняемый, гр. «К», передан в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Алматы по ст. 99 ч. 2 п. 3 УК РК (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой», - сообщили в городской прокуратуре.

Напомним , 23 сентября этого года ребенок вместе отчимом направлялся домой, при этом капризничал. Отчим, пытаясь его «успокоить», нанес 3-4 удара, отчего ребенок упал, ударился головой и потерял сознание. Далее у отчима возник умысел на убийство ребенка, в связи с чем он со всей силы ударил его в область живота. Прохожий, увидев происходящее, вызвал скорую помощь.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Судебный процесс,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив