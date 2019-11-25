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вчера 13:15
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Отчим избил ребенка до смерти в Алматы: дело направили в суд
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Расследование дела об убийстве отчимом двухлетнего ребенка в Алматы завершено, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в прокуратуре, следственным управлением Департамента полиции города завершено расследование уголовного дела в отношении подозреваемого гр. К., 1985 года рождения.
«Процессуальным прокурором прокуратуры Алатауского района г. Алматы обвиняемый, гр. «К», передан в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Алматы по ст. 99 ч. 2 п. 3 УК РК (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой», - сообщили в городской прокуратуре.
Напомним , 23 сентября этого года ребенок вместе отчимом направлялся домой, при этом капризничал. Отчим, пытаясь его «успокоить», нанес 3-4 удара, отчего ребенок упал, ударился головой и потерял сознание. Далее у отчима возник умысел на убийство ребенка, в связи с чем он со всей силы ударил его в область живота. Прохожий, увидев происходящее, вызвал скорую помощь.
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