Отчетная встреча Умирзака Шукеева с населением началась в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мы ставим перед собой задачу по развитию Туркестанской области путем улучшения социального положения населения и создания благоприятных условий для экономики и бизнеса, сказал руководитель региона Умирзак Шукеев в ходе отчетной встречи перед населением по итогам 2019 года. На итоговое совещание прибыли около 700 жителей области. В ходе встречи освещаются достижения прошлого года и четкие планы, поставленные на 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«С момента формирования Туркестанской области и по итогам 2019 года сложилась положительная динамика социально-экономического развития региона. В начале прошлого года бюджет области составил 561 млрд. тенге, до конца года он достиг 778 млрд. тенге, увеличившись на 217 млрд. тенге или на 38%. По ряду отраслей мы заняли лидирующие позиции в республике. В целом, 2019 год был успешным для нашего региона», - отметил глава региона.

Отчетная встреча акима Туркестанской области с населением транслируется в онлайн режиме на официальном сайте областного акимата и на странице социальной сети Facebook.

Кроме того, в целях предоставления возможности жителям отдаленных от областного центра районов задать вопросы и обратной связи, все районы и города подключены к сегодняшнему отчету в интерактивном режиме.

Также на первом этаже здания, где проводится встреча, установлены специальные ящики. Жители, которые не имеют возможности напрямую задать вопрос, смогут оставить свои обращения и жалобы. В то же время прием населения ведут и руководители отраслевых управлений.

Отметим, до сегодняшнего дня отчетные встречи акимов районов и городов Туркестанской области перед населением прошли в новом формате в соответствии с концепцией «Слышащего государства», обозначенной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана».

Следует подчеркнуть, ранее глава региона принял участие в отчетных встречах акимов районов и городов, где были обсуждены пути решения насущных проблем, волнующих жителей. Основная цель – оперативное и эффективное решение всех конструктивных запросов, обращений граждан.

По итогам года в областной акимат поступило 4 134 обращения, касающиеся земельных, социальных вопросов, жилищно-коммунального хозяйства и др. Для решения данных вопросов руководителям соответствующих управлений, акимам районов и городов были даны конкретные поручения. Более того, во время личного приема аким области и его заместители помогли решить обращения 809 граждан.