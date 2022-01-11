Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О тотальной бюрократии в госорганах высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна проблема – тотальная бюрократия. Она справедливо формирует у граждан представление о госаппарате как медлительной и равнодушной машине. Бюрократия - одна из главных причин некачественной реализации реформ. От этой болезни предстоит излечиться всем нам. Приоритетом должно стать содержание, а не форма», - сказал во время заседания Мажилиса Парламента Касым-Жомарт Токаев.

«Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое. Конечный результат важнее процесса. Все процессы неоправданно усложняющие и замедляющие реальные решения должны быть ликвидированы», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства объявил пятилетний мораторий на повышение заработных плат депутатов и чиновников.