РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:56, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое - Касым-Жомарт Токаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О тотальной бюрократии в госорганах высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одна проблема – тотальная бюрократия. Она справедливо формирует у граждан представление о госаппарате как медлительной и равнодушной машине. Бюрократия - одна из главных причин некачественной реализации реформ. От этой болезни предстоит излечиться всем нам. Приоритетом должно стать содержание, а не форма», - сказал во время заседания Мажилиса Парламента Касым-Жомарт Токаев.

    «Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое. Конечный результат важнее процесса. Все процессы неоправданно усложняющие и замедляющие реальные решения должны быть ликвидированы», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства объявил пятилетний мораторий на повышение заработных плат депутатов и чиновников.

    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Главная Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!