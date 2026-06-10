KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Отчет Правительства и ВАП об исполнении бюджета за прошлый год заслушают в Мажилисе

    В среду, 10 июня, в 10:00 часов состоится очередное пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис Сенат
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ожидается, что депутаты примут в работу законопроект «О ратификации Соглашения о займе (Второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития».

    Также Мажилис рассмотрит отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

    Еще один вопрос в повестке — законопроект о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольств и резиденции послов двух стран.

    Во втором чтении депутаты обсудят поправки в Кодекс РК «О таможенном регулировании», а также поправки по экологическим вопросам.

    Ранее заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева сообщала, что отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета впервые внесли в Парламент в соответствии с новым Бюджетным кодексом.

    В анализ дополнительно включили данные по государственным инвестиционным проектам, внебюджетным фондам, квазигосударственному сектору, государственным активам и консолидированному бюджету.

    Правительство РК Законопроекты Экономика Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор