Отчет Правительства об исполнении бюджета за 2025 год рассмотрели в Мажилисе

Депутаты Мажилиса рассмотрели отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год и обозначили ряд вопросов о прогнозировании доходов, освоения средств и эффективности использования государственных активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева, отчет Правительства впервые внесли в Парламент в соответствии с новым Бюджетным кодексом.

По ее словам, в анализ дополнительно включили данные по государственным инвестиционным проектам, внебюджетным фондам, квазигосударственному сектору, государственным активам и консолидированному бюджету.

В ходе обсуждения Еспаева также остановилась на ряде вопросов исполнения бюджета, включая доходную часть.

— В 2025 году доходы республиканского бюджета не исполнены на 335 млрд тенге. Сохраняются вопросы к качеству прогнозирования налоговых и таможенных поступлений, — сообщила Еспаева.

Кроме того, согласно отчету Высшая аудиторская палата Казахстана, были отмечены случаи неэффективного использования бюджетных средств на сумму 649 млрд тенге.

Также в Мажилисе обратили внимание на сохраняющуюся зависимость бюджета от средств Национальный фонд Казахстана. По словам Еспаевой, объем трансфертов из Нацфонда за год составил 5,3 трлн тенге, большая часть которых носила целевой характер.

— При этом сохраняются системные вопросы по полноте поступлений в Национальный фонд и своевременному возврату неиспользованных средств, — подчеркнула вице-спикер.

Среди причин неосвоения бюджетных средств Еспаева назвала нехватку денег на контрольном счете наличности, которая сохраняется второй год подряд.

— По итогам 2025 года не освоено 278 млрд тенге, из которых 243 млрд тенге связаны именно с недостаточностью финансирования. Рабочей группе необходимо отдельно рассмотреть влияние данной ситуации на исполнение государственных обязательств и реализацию бюджетных программ, — отметила она.

Депутаты также обратили внимание на количество корректировок бюджета — в течение года изменения в него вносили восемь раз.

В Мажилисе считают необходимым дополнительно проанализировать причины частых изменений параметров бюджета и не исключают дальнейшее обсуждение вопросов бюджетного планирования.

Кроме того, по словам Еспаевой, расходы на обслуживание государственного долга за четыре года выросли в 2,7 раза. Если в 2021 году на эти цели направили 978 млрд тенге, то в 2025 году — 2,6 трлн тенге.

В ходе обсуждения депутаты также затронули эффективность работы квазигосударственного сектора.