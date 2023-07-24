Отчет по 3008 лицам с судимостью подготовят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области насчитывается 3008 лиц с судимостью, вышедших из мест заключения. В конце прошедшей недели Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева посетила регион и обсудила работу по ресоциализации и по контролю ранее осужденных в области, передает МИА «Казинформ».



«Изучение одного района показало, что работы с ранее осужденными и вышедшими на свободу лицами нет. В данном направлении и была системная проблема. Эти задачи сейчас не закреплены ни за каким управлением акимата. Поэтому вводимые структурные изменения о передаче функции по работе с семьей в социальное управление решат эту проблему, но ждать этого нельзя и нужно уже внедрять этот подход. Мы договорились, что отдельно по каждому такому лицу будет предоставляться отчет, а также осуществляться контроль», - написала Уполномоченный по правам ребенка на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в селе Жибек Жолы навестила семью жестоко убитой пятилетней девочки Еркежан.

Затем Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева совместно с областным акиматом, акиматами районов, Уполномоченным по правам ребенка (УПР) в Туркестанской области Гульжан Вероцкой собрались в г. Туркестане, чтобы начать работу по тем направлениям и задачам, которые были утверждены Главой государства по усилению защиты детей. Затем Динара Закиева встретилась с НПО, экспертами, выслушала их предложения.

Напомним, 13 июля в селе Жибек Жолы Сарыагашского района Туркестанской области жестоко убили и изнасиловали девочку 2018 года рождения. Подозреваемый в совершении преступления в селе Жибек Жолы - житель этого же села, 1975 года рождения, ранее судимый за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью знакомому - задержан и арестован. Президент РК поручил тщательно разобраться в деле об убийстве девочки в Туркестанской области.

Ранее Туркестанский областной суд пояснил, был ли законным вынесенный в мае текущего года приговор мужчине, арестованному 13 июля по подозрению в изнасиловании и жестоком убийстве пятилетней девочки в Сарыагашском районе.

По итогам проверки, проведенной Верховным Судом по факту вынесения приговора по ранее совершенному преступлению, инициирован вопрос об освобождении председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нурказы Шетенова от занимаемой должности.