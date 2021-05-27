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    13:30, 27 Май 2021 | GMT +6

    Отчет о состоянии сферы доступа к информации готовят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект ежегодного отчета Главе государства о состоянии сферы доступа к информации обсуждают в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал директор департамента развития коммуникаций государства и общества Министерства информации и общественного развития РК Бекзат Рахимов, отчет составлен по итогам 2020 года и включает в себя ретроспективный анализ развития сферы доступа к информации в Казахстане с момента принятия закона в 2015 году.

    «Целью документа является информирование общества о реализации закона о доступе к информации. Акцент сделан на государственных органах, как на основную категорию обладателей информации, на которую в первую очередь ложится обязанность в обеспечении открытости и доступности общественно значимой информации. В последующем планируется охватить все категории обладателей информации. В отчете отражены основные этапы становления и развития сферы доступа к информации в РК», - сказал Бекзат Рахимов в ходе заседания Комиссии по вопросам доступа к информации.

    Также он отметил, что проведен анализ эффективности действующих механизмов, инструментов и способов обеспечения доступа к информации, изучены глобальные факторы и международные тренды, влияющие сегодня на сферу.

    «Особое внимание в отчете уделено принятым законодательным, институциональным, организационно-техническим мерам, направленным на обеспечение доступности и открытости информации и выполнение рекомендации международных организаций, в особенности организации экономического сотрудничества и развития. Также отражены результаты проведенных социологических, аналитических исследований и экспертной оценки международного, казахстанского сообщества», - сказал спикер.

    В министерстве отметили, что подготовка отчета велась при непосредственном участии офиса ЮНЕСКО ООН в Алматы, так как данное агентство отвечает за достижение 16-й цели устойчивого развития, включающего вопросы доступа общественности к информации.

    «Проект отчета в течение мая прошел публичное обсуждение на различных площадках. Наиболее значимыми из них стали площадки, проведенные на базе Министерства информации и общественного развития, центра прикладных исследований «Талап» и Гражданского альянса», - проинформировал директор департамента развития коммуникаций государства и общества.


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