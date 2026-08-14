От чего зависит сумма в счете за электричество, объяснил специалист

Большой счет за электроэнергию не всегда связан с количеством включенных приборов. На объем потребления прежде всего влияют мощность техники и продолжительность ее работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Какие бытовые приборы расходуют больше всего электроэнергии и как сократить потребление без отказа от привычного комфорта, рассказал начальник управления контроля за потреблением электроэнергии АО «Астана-РЭК» Виталий Галицкий.

По его словам, в первую очередь на размер счета влияют приборы, которые имеют высокую мощность и работают продолжительное время. К ним относятся электрические обогреватели, бойлеры, кондиционеры, теплые полы, электроплиты, духовые шкафы, стиральные и сушильные машины.

На расход электроэнергии также влияет сезонность. Например, в холодное время года при использовании электрического отопления потребление может существенно увеличиваться, поскольку обогреватели работают дольше. При наличии электрического отопления значение имеет и теплоизоляция помещения: чем больше тепла теряется, тем дольше оборудование работает для поддержания комфортной температуры.

Какие приборы называют главными «энергопожирателями»

— В первую очередь это приборы, которые преобразуют электрическую энергию в тепло или холод и при этом работают длительное время. В эту категорию входят электрические обогреватели, бойлеры, теплые полы, кондиционеры, электроплиты, духовые шкафы и сушильные машины, — пояснил Виталий Галицкий.

Фото: из личного архива Виталия Галицкого

При этом, по словам эксперта, оценивать расход только по мощности прибора неправильно. Важно учитывать, сколько времени он работает.

— Например, электрический чайник может иметь достаточно высокую мощность, но работает всего несколько минут. Поэтому его месячное потребление может быть значительно ниже, чем у менее мощного прибора, который работает практически постоянно, — отметил он.

Таким образом, чем выше мощность прибора и чем дольше он работает, тем больше электроэнергии он потребляет.

Как снизить расход без потери комфорта

По словам Виталия Галицкого, для экономии не обязательно отказываться от привычного использования бытовой техники. Важно рационально организовать ее работу. В частности, он рекомендует выключать свет в помещениях, где никого нет, использовать современные LED-лампы, а также не оставлять телевизоры, компьютеры и другую технику включенными без необходимости.

Стиральную и посудомоечную машины можно использовать при полной или оптимальной загрузке, а также выбирать подходящую температуру стирки. Рационально следует пользоваться бойлером и кондиционером.

На расход электроэнергии может влиять и состояние холодильника. Галицкий рекомендует следить за его исправностью и не устанавливать прибор рядом с источниками тепла.

При использовании электрического обогревателя не стоит оставлять окна и двери открытыми, поскольку в этом случае тепло быстрее уходит из помещения, а оборудованию приходится дольше работать.

Кроме того, в течение дня можно использовать естественное освещение и регулярно контролировать показания прибора учета. Это позволяет видеть фактический объем потребления и вовремя заметить его существенное увеличение.

Что делать, если счет неожиданно вырос

Если сумма в счете за электроэнергию значительно увеличилась, Галицкий советует сначала проверить фактическое потребление.

В первую очередь нужно сравнить текущие показания счетчика с предыдущими и сопоставить их с данными, указанными в счете. Также стоит проверить расчетный период и примененный тариф.

После этого следует вспомнить, не увеличилось ли в этот период использование энергоемких приборов — например, обогревателя, кондиционера, бойлера, теплого пола или электроплиты.

Если причина роста потребления не установлена, можно обратиться в энергоснабжающую организацию для проверки корректности начислений и, при необходимости, прибора учета.

При начислении по показаниям счетчика сумма определяется исходя из объема фактически потребленной электроэнергии и действующего тарифа.

Ранее корреспондент Kazinform изучил данные за май, июнь и июль и попытался разобраться, как жара повлияла на электропотребление в крупных городах и регионах Казахстана, и где рост нагрузки оказался наиболее заметным.