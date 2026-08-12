Как жара и развитие городов меняют спрос на электричество в Казахстане

Корреспондент Kazinform изучил данные за май, июнь и июль и попытался разобраться, как жара повлияла на электропотребление в крупных городах и регионах Казахстана, и где рост нагрузки оказался наиболее заметным.

Лето 2026 года стало для электросетей Казахстана периодом повышенной нагрузки: в жаркие дни люди активнее используют кондиционеры, вентиляторы и холодильное оборудование. Но за ростом спроса стоит не только погода — одновременно увеличивается число потребителей, появляются новые жилые и коммерческие объекты, меняется сама структура потребления.

Для анализа рассмотрены данные энергопередающих компаний по Алматы, Астане, Шымкенту, Туркестанской и Акмолинской областям. Эти показатели позволяют посмотреть на первые три месяца лета с разных сторон: на одних территориях растет общий объем переданной электроэнергии, в других — прежде всего нагрузка в часы пик. Поэтому простого ответа на вопрос, где «потребили больше», здесь недостаточно — важнее понять, почему и в какой момент возникает дополнительная нагрузка.

Сразу стоит учитывать и разницу в самих показателях. Энергопередающие организации в ряде случаев приводят объем электроэнергии, переданной по своим сетям, а не совокупное конечное потребление всех жителей и предприятий. Там, где месячных объемов нет, показатель максимальной мощности позволяет оценить другую сторону нагрузки — насколько сильно сеть была загружена в самые напряженные часы.

На юге рост начался еще до июльской жары

Наиболее наглядно влияние первых месяцев лета прослеживается по Шымкенту и Туркестанской области. Здесь увеличение нагрузки происходило не одномоментно: показатель рос от месяца к месяцу, а июль лишь усилил уже сформировавшуюся тенденцию.

По данным ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», в Шымкенте в мае по сетям было передано 164,6 млн кВт ч электроэнергии. В июне — 184,3 млн, то есть на 12% больше. В июле объем достиг предварительных 219,4 млн кВт ч, увеличившись еще на 19%.

В результате всего за три месяца объем передачи вырос на 54,8 млн кВт ч, или 33,3%.

Сама последовательность здесь важнее одной июльской цифры. Если бы рост появился только в июле, его можно было бы в большей степени связать с аномальной температурой. Но увеличение началось раньше. Значит, жара стала дополнительным фактором, наложившимся на обычный сезонный и экономический рост нагрузки.

На практике это выглядит вполне закономерно. Летом одновременно меняется поведение сразу нескольких групп потребителей: в домах и офисах больше работают кондиционеры, предприятия и магазины увеличивают использование холодильного оборудования, растет нагрузка на объекты водоснабжения и водоотведения. Параллельно продолжается работа предприятий и сферы услуг.

Поэтому рост на 33,3% нельзя переводить в формулу «на столько же выросло потребление кондиционеров». Данные этого не показывают. Они фиксируют общий результат действия сразу нескольких факторов.

В Туркестанской области еще более быстрый рост

Похожая, но еще более выраженная динамика наблюдается в Туркестанской области.

В мае объем передачи составлял 187,2 млн кВт ч, в июне — 220,7 млн, а в июле — предварительные 257,5 млн кВт ч.

За июнь показатель вырос на 17,9%, за июль — еще на 16,7%. В итоге за май–июль прирост составил 70,3 млн кВт ч, или 37,6%.

Это максимальная динамика среди рассмотренных территорий, где есть сопоставимые данные за все три месяца.

И здесь просматривается та же закономерность: июль не был стартом роста, а стал его наиболее заметной точкой. Температура усилила спрос, но одновременно продолжали действовать другие факторы — производственная активность, торговля, бытовое потребление, сезонные объекты и инфраструктурная нагрузка.

Получается важный для оценки энергосистемы момент: жара способна резко увеличить уже существующий спрос, но сама по себе не объясняет его базовый уровень.

В Акмолинской области произошло обратное

На этом фоне особенно интересно выглядит Акмолинская область. Здесь за три месяца не произошло сопоставимого роста общего объема передачи.

По данным АО «АРЭК», в мае показатель составил 90 млн кВт ч, в июне — 87,7 млн, в июле — 88,7 млн кВт ч. Июльский объем оказался примерно на 1,5% ниже майского.

То есть, если смотреть только на месячные объемы, можно сказать, что лето практически не изменило ситуацию.

Однако внутри этих месяцев нагрузка распределялась иначе.

Максимальная мощность в мае составила 158 МВт против 139 МВт годом ранее. В июне — 146 МВт против 129 МВт, в июле — 146 МВт против 132 МВт.

По оценке АРЭК, в часы пик нагрузка выросла в среднем примерно на 18% к аналогичному периоду 2025 года.

Это важное различие. Электроэнергии за месяц может быть передано примерно столько же, но если значительная часть нагрузки приходится на более короткие периоды, требования к сети меняются.

Именно поэтому месячный объем не всегда отражает реальную нагрузку на оборудование. В АРЭК при этом сообщают, что критических значений не фиксировалось, а оборудование работало в штатном режиме.

Что наблюдали в Алматы

Если Акмолинская область показывает разницу между месячным объемом и нагрузкой в часы максимального спроса, то Алматы демонстрирует уже изменение привычной сезонной картины.

Сопоставимых данных по объему передачи электроэнергии за каждый месяц АО «Алатау Жарық Компаниясы» не приводит. Поэтому сравнивать Алматы с Шымкентом по миллионам кВт ч было бы некорректно.

Зато есть показатель, который позволяет оценить масштаб июльского спроса.

С 14 по 20 июля максимальная фактическая нагрузка на сеть достигла 2098 МВт.

Расчетная максимальная пропускная способность сети составляет 2726 МВт, поэтому речь не идет о работе на пределе: июльская нагрузка составила около 77% от расчетной возможности сети.

Но в сравнении с предыдущей зимой цифра становится значительно интереснее.

В осенне-зимний период 2025–2026 годов максимум составлял 2018 МВт. Получается, что июльский показатель оказался выше на 80 МВт.

Для города, где традиционно именно отопительный сезон определял максимальную нагрузку, это заметное изменение.

АЖК связывает июльский максимум с массовым использованием кондиционеров, вентиляции, холодильной техники и других энергоемких приборов. Однако сама компания одновременно указывает на рост населения, строительство жилья и коммерческих объектов и увеличение числа подключенных потребителей.

Именно сочетание этих двух процессов и дает наиболее интересный результат. Жара создает краткосрочный пик, но этот пик накладывается на постоянно растущую городскую нагрузку.

Какая ситуация в Астане

С Астаной ситуация несколько иная. Здесь имеющиеся данные позволяют посмотреть не только на сезонную динамику, но и на изменение потребления относительно прошлого года.

По данным АО «Астана-РЭК», в июне 2026 года по сравнению с маем потребление выросло на 12,09% среди юридических лиц и на 6,44% в многоквартирном жилом фонде.

При сравнении июня 2026 года с июнем 2025-го рост составил 8,77% у юридических лиц и 14,94% в многоквартирном жилом фонде.

По итогам первого полугодия потребление увеличилось на 10,59% год к году.

Эта цифра уже меньше похожа на кратковременную реакцию на погоду. Она отражает более продолжительный процесс.

Астана-РЭК связывает рост с активным строительством многоквартирного жилья, вводом новых социальных и коммерческих объектов и увеличением количества потребителей.

И здесь возникает важная связь с данными Алматы и Шымкента. В мегаполисе нагрузка растет не только тогда, когда жители включают больше электроприборов. Она растет еще и потому, что самих потребителей становится больше.

Новые жилые дома, магазины, офисы, социальные объекты и предприятия формируют дополнительную базовую нагрузку. А экстремальная температура затем увеличивает ее поверх уже существующего уровня.

Что на самом деле показывает июль

Если поставить данные рядом, получается довольно неоднородная картина:

в Шымкенте и Туркестанской области растет общий объем передачи.

В Акмолинской области общий объем практически стабилен, но растут пиковые значения.

В Алматы летний пик оказался выше предыдущего зимнего.

В Астане заметен устойчивый рост год к году, который связан с развитием городской инфраструктуры.

То есть одна и та же жара в разных территориях работает по-разному. Там, где базовая нагрузка уже быстро растет, несколько особенно жарких дней могут существенно изменить максимальные значения. Там, где общий спрос стабильнее, эффект может проявляться прежде всего в отдельных часах.

Поэтому говорить, что «жара увеличила потребление на столько-то процентов по Казахстану», по этим данным нельзя. Но можно увидеть, какие элементы нагрузки начинают играть большую роль летом.

Кондиционер становится частью городской нагрузки

Особенно хорошо это видно по Алматы.

Сам по себе кондиционер не создает проблемы для энергосистемы. Июльский максимум в 2098 МВт оставался ниже расчетной пропускной способности сети.

Но когда климатическое оборудование одновременно включается в тысячах квартир, офисов, магазинов и других объектов, небольшие индивидуальные нагрузки складываются в один большой городской пик.

Причем количество таких потребителей растет вместе с городом.

Поэтому каждый новый жаркий период может начинаться уже с более высокого базового уровня нагрузки. Именно это делает летний максимум важным показателем для будущего планирования энергосистемы.

При этом говорить о критической ситуации по представленным данным оснований нет.

ОЖТ сообщает, что выхода нагрузки за допустимые эксплуатационные параметры не зафиксировано. В Акмолинской области критических значений также не было. В Алматы оборудование работало в допустимых режимах, а фактическая нагрузка оставалась ниже расчетной пропускной способности.

Но одновременно компании уже готовятся к дальнейшему росту нагрузки.

АЖК указывает на строительство новых подстанций, реконструкцию центров питания, увеличение пропускной способности линий и цифровизацию управления сетями.

В Акмолинской области по отдельным подстанциям, где в перспективе возможен дефицит мощности при работе одного трансформатора, ограничена выдача технических условий до замены оборудования на более мощное.

Это показывает, что речь идет уже не только о том, выдержала ли сеть нынешнюю жару. Вопрос в том, какую нагрузку она должна будет выдерживать через несколько лет, если города продолжат расти, а использование климатического оборудования будет расширяться.

Почему речь идет уже не только о сетях

Для Алматы здесь появляется еще один вопрос — генерация.

АЖК отмечает, что дальнейший рост потребления требует увеличения не только пропускной способности сетей, но и располагаемой генерирующей мощности.

Летом ситуация имеет свою специфику: при отсутствии значительной тепловой нагрузки ТЭЦ работают в минимально допустимом технологическом режиме. Поэтому располагаемая генерация может быть ниже, чем зимой.

Получается парадоксальная ситуация: именно в жаркий период, когда растет спрос на электричество из-за кондиционеров и другого оборудования, доступная генерация может быть ниже, чем в отопительный сезон.

Пока это не привело к проблемам с электроснабжением по представленным данным. Но дальнейший рост спроса потребует синхронного развития и сетей, и генерации.

Что показали май, июнь и июль

Пока речь идет только о трех месяцах — мае, июне и июле. Август еще не завершен, поэтому делать вывод о всем летнем сезоне преждевременно.

Но уже сейчас видны несколько четких тенденций.

В Шымкенте объем передачи вырос с 164,6 до 219,4 млн кВт ч — на 33,3%.

В Туркестанской области — с 187,2 до 257,5 млн кВт ч, или на 37,6%.

В Акмолинской области общий объем остался примерно на прежнем уровне, но пиковая нагрузка в среднем выросла примерно на 18% к прошлому году.

В Алматы летний максимум составил 2098 МВт, превысив зимний показатель на 80 МВт.

В Астане потребление в первом полугодии выросло на 10,59% год к году на фоне расширения городской инфраструктуры и увеличения числа потребителей.

В совокупности эти цифры показывают, что летняя нагрузка становится для энергосистемы отдельным фактором, а не просто повторением зимнего сценария в меньшем масштабе.

Жара действительно способна резко поднять спрос: люди включают кондиционеры, вентиляторы и другое оборудование. Но одновременно растет сама база, на которую эта жара воздействует. В мегаполисах становится больше домов, предприятий и потребителей.

Поэтому главный вопрос после июля — не только насколько сильно выросла нагрузка во время жары, но и какой уровень потребления останется после ее окончания. Именно это позволит понять, был ли июльский скачок временным погодным пиком или летний спрос действительно выходит на новый уровень.

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