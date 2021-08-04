Отца-педофила осудили на 20 лет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы вынесли приговор мужчине, который изнасиловал свою пятилетнюю дочь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что гражданин Иксенгалиев Бахытжан Данецович, 1971 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, 2015 года рождения.

«Иксенгалиев 4 ноября 2020 года в течении дня употреблял спиртные напитки и пришел к себе домой, где находились его гражданская супруга и четверо его малолетних детей: 2020, 2018, 2015, 2014 годов рождения. В целях удовлетворения своих сексуальных потребностей гражданин Иксенгалиев, заведомо зная возраст своей малолетней дочери, сделал вид, что идет укладывать ее спать, но сам совершил насильственные действия сексуального характера. За этим ужасным преступлением его застала супруга и сообщила в полицию», - написал в своем Instagram Рустам Абдрахманов.

Сообщается, что подсудимый и его супруга с 2012 года находились в «гражданском браке», от которого имеют 5 несовершеннолетних детей: 2014, 2015, 2020 и близнецы 2018 годов рождения. Со слов супруги, отцом всех детей является Иксенгалиев.

«Вина Иксенгалиева предварительным следствием была полностью доказана и он приговорен судом к лишению свободы сроком на 20 лет. Уголовное дело находилось в производстве следователей УП Наурызбайского района. Отдельная благодарность супруге, за гражданское мужество, что выдала педофила правоохранительным органам», - добавил Рустам Абдрахманов.